القوات الروسية توزع سللاً غذائية على أهالي قرية الوطوطية بريف القامشلي

الحسكة-سانا

وزعت القوات الروسية العاملة في مدينة القامشلي كمية من السلال الغذائية على الأهالي والمعلمات في قرية الوطوطية في ريف المدينة وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.

وبين المشرف على عمليات التوزيع الرائد ميرني فلاديمير في تصريح لمراسل سانا أنه تم توزيع 300 سلة غذائية مساعدة للشعب السوري مع بداية العام الدراسي الجديد إضافة لتقديم خدمات طبية تضمنت إجراء فحوصات وتوزيع بعض أصناف الأدوية على الأهالي، لافتاً إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية والطبية يأتي ضمن أهم المسؤوليات التي تقوم بها روسيا الاتحادية لدعم سورية والشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

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