وزير الطوارئ السوري: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في جهود إخماد الحرائق بريف اللاذقية

دمشق-سانا

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، أنه تم الاتفاق مع تركيا للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق المندلعة في غابات ريف محافظة اللاذقية.

وأوضح الصالح في تصريح صحفي اليوم، أنه عقد اجتماعاً ميدانياً مع الجانب التركي في منطقة “ييلا داغ” الحدودية المجاورة لجبل التركمان، بهدف تنسيق التدخل المشترك والاستجابة لحرائق الغابات في اللاذقية، وتم الاتفاق على مشاركة طائرتي إطفاء مروحيتين صباح اليوم (السبت)، كما دخلت 11 آلية (8 سيارات إطفاء و3 ملاحق تزويد مياه) للمشاركة في عمليات الإخماد.

وأشار الصالح إلى أن التدخل كان مقرراً مساء أمس، إلا أن اشتعال حرائق مفاجئة في تركيا، أدى إلى تأخير وصول الفرق المشاركة حتى صباح اليوم.

ووفق الصالح يتم هذا التنسيق بالتعاون بين وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ووزارة الخارجية السورية مع الجانب التركي، وذلك لضمان الجاهزية وتبادل المعلومات الميدانية، وتعزيز الاستجابة السريعة.

وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني من مختلف الوزارات والمحافظات العمل للسيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة في ريف اللاذقية الشمالي ولمنع وصولها إلى مناطق وقرى جديدة، وسط ظروف مناخية قاسية تعرقل جهود الإطفاء، وتُسرّع من انتشار النيران.