السورية للحبوب تسلّم الدفعة الأولى من مستحقات القمح عبر “شام كاش”

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للحبوب اليوم، الانتهاء من تحويل الدفعة الأولى من مستحقات القمح الذي تم تسويقه لهذا العام، للمزارعين الذين قاموا بتوريد محصولهم خلال الفترة الممتدة من الـ 25 من أيار وحتى الـ 3 من حزيران 2025، وذلك عبر تطبيق “شام كاش” وبالدولار الأميركي.

وأكد المدير العام للمؤسسة المهندس حسن العثمان، في تصريح لمراسل سانا، أن العمل جارٍ وفق خطة محددة لتحويل باقي المستحقات، موضحاً أن المؤسسة ستقوم بصرف دفعة مالية جديدة كل 15 يوماً، إلى حين تسديد كامل المبالغ المترتبة للمزارعين.

وأشار العثمان إلى أن فرق المؤسسة تتابع عمليات التسليم والتواصل مع الفلاحين ميدانياً، وقد تم التأكد من استلام الدفعة الأولى في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع مراكز المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة السورية للحبوب لدعم الفلاحين وضمان تسليم مستحقاتهم المالية بمرونة وسرعة، عبر وسائل دفع إلكترونية حديثة تضمن الأمان وسهولة الوصول.