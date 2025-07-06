احتفالية شعبية حاشدة بالهوية البصرية الجديدة لسوريا في ساحة العباسيين بدمشق-فيديو

دمشق-سانا

واصل السوريون احتفالاتهم بإطلاق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية العربية السورية لليوم الثالث على التوالي، حيث شهدت ساحة العباسيين بدمشق مساء اليوم احتفالية شعبية حاشدة، شارك فيها الآلاف من رجال ونساء وأطفال ومغتربين، حملوا الأعلام ورددوا الهتافات لحرية سوريا وشعبها.

وشهدت الاحتفالية عرضاً بصرياً بطائرات الدرون مثّلت، العقاب السوري، وخارطة سوريا بعلم الثورة، ومعالم سوريا الأثرية والتاريخية من مختلف المحافظات وشعاري “كلنا مع الخوذ البيضاء” و “سوريا لكل السوريين”، واختتم العرض برسم شعار الدولة العقاب السوري.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مؤسس شركة سكايفرتايز منظمة العرض البصري ياسر الموصلي إلى أنه تم تقديم عرض مميز باستخدام 500 درون في سماء ساحة العباسيين، مبيناً أن إقامة احتفالية اليوم هي استكمال لاحتفالات إطلاق الهوية البصرية السورية الجديدة، وتقديم رسالة لمعظم المحافظات للمشاركة في هذه الفرحة وإيصال هذا العرض الرائع لها.

ولفت إلى أن ردة فعل السوريين تجاه العروض المقدمة تمنح القائمين عليها الطاقة والتحفيز للعمل بلا كلل والعطاء أكثر.

من جانبهم عبّر المواطنون في تصريحات لمراسلي سانا عن فرحتهم بإطلاق الهوية البصرية الجديدة لسوريا، معتبرين أنها تعكس صورة مميزة لسوريا أمام العالم، وتمثل وحدة الشعب السوري، متمنين الازدهار والتقدم في المرحلة المقبلة لسوريا الجديدة.

ورأت كل من نور خير الدين، وفرح غزال، وشهد عبد الواحد، أن الهوية البصرية الجديدة لسوريا هي بادرة خير تفاعل الشعب السوري كله معها، وهي البداية نحو التقدم، مؤكدات أنهن أتين إلى ساحة العباسيين للاحتفال بالهوية التي تمّثل الشعب السوري الواحد بكل محافظاته.