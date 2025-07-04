أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول الماضي

عمان-سانا

أعلنت دائرة الجمارك العامة الأردنية أن عدد الشاحنات الأردنية التي دخلت سوريا من 16 كانون الأول 2024 وحتى 2 تموز الجاري بلغ نحو 31.434 ألف شاحنة.

وبحسب بيانات دائرة الجمارك الأردنية تصدّر القطاع الإنشائي قائمة القطاعات الأكثر تصديراً إلى سوريا بنحو 17.535 ألف شاحنة محمّلة بمختلف المواد اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية، يليه القطاع الزراعي الذي صدّر 2.323 ألف شاحنة، ثم القطاع الصناعي بـ 2.289 ألف شاحنة، وجاء رابعاً القطاع الغذائي بـ 1.265 ألف شاحنة، وجاءت خامساً القطاعات الأخرى بمجموع 8.022 آلاف شاحنة.

وكان رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أعلن أمس أنّ عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي 83222 شاحنة، بينما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى الأردن لنفس الفترة 77632 شاحنة.