المملكة المتحدة تعلن تجديد العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

لندن-سانا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن وزير الخارجية ديفيد لامي زار سوريا لتجديد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معلنة عن حزمة مساعدات إنسانية إضافية للسوريين بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الحكومة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: “إنه وبعد ثمانية أشهر من انهيار نظام الأسد، أعادت المملكة المتحدة رسمياً علاقاتها الدبلوماسية مع الحكومة السورية عقب زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى دمشق اليوم”.

وأضاف البيان: “من المقرر أن يستمر دعم المملكة المتحدة، مع الإعلان اليوم عن حزمة إضافية بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني، والتي ستوفر مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين، وتدعم تعافي سوريا على المدى الطويل من خلال التعليم وسبل العيش، وتدعم الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين في المنطقة”.

وتابع بيان الحكومة البريطانية: “يُتيح سقوط الأسد فرصةً للحكومة السورية الجديدة للكشف الكامل عن برنامج الأسد للأسلحة الكيميائية الشريرة وتدميره، وكجزء من الزيارة خصصت المملكة المتحدة مليوني جنيه إسترليني إضافيين خلال هذه السنة المالية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدعم عملها الحيوي في معالجة الإرث المروع لأسلحة الأسد الكيميائية في سوريا”.

وبصفته أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ 14 عاماً، أكد لامي أن المملكة المتحدة تعيد بناء علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وستدعم الحكومة السورية للوفاء بالتزامها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمناً وازدهاراً لجميع السوريين، وتعزيز الأمن في المنطقة ككل والمملكة المتحدة، وقال: “بصفتي أول وزير بريطاني يزور سوريا منذ سقوط نظام الأسد الوحشي، فقد شهدتُ بنفسي التقدم الملحوظ الذي أحرزه السوريون في إعادة بناء حياتهم وبلدهم”.

وأشار لامي إلى أن استقرار سوريا يصب في مصلحة المملكة المتحدة، إذ يُقلل من خطر الهجرة غير الشرعية، ويضمن تدمير الأسلحة الكيميائية، ويتصدى لخطر الإرهاب، ويُنفذ خطة الحكومة للتغيير.