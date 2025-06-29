مدينة دركوش في ريف إدلب الغربي على ضفاف نهر العاصي تستقبل الموسم السياحي الأول بعد التحرير

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
مذكرة تفاهم سورية تركية تعيد حركة النقل البري وتعزز التجارة الخليجية
2025-06-29
باريس تحتضن أول مؤتمر للجالية السورية لتعزيز الترابط الوطني
2025-06-29
لاكروا: وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان انتهاك لاتفاقية 1974
2025-06-28
نائبتان أمريكيتان تقدّمان مشروع قانون تخفيف العقوبات عن سوريا أمام مجلس النواب
2025-06-28
مسؤول دولي يرحب بخطوات سوريا لكشف مصير آلاف المختفين قسراً
2025-06-28
حضور مميز لشركات البذار السورية في “أغريتكس” الدولي
2025-06-27
سوريا تشارك في منتدى الترابط العالمي للنقل 2025 في إسطنبول
2025-06-27
محليات
تعاون سوري فرنسي لصيانة الجسور المتضررة
2025-06-29
محافظة دير الزور تبحث مع الإسكان واقع المدينة وخطط التعافي للنهوض بخدماتها
2025-06-29
نقل حلب تعود بمقر رقمي حديث
2025-06-29
طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية المهنية في سوريا يواصلون تقديم امتحاناتهم
2025-06-29
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صيفي حار
2025-06-29
حملة لإزالة التجاوزات وإشغالات الأرصفة في شارع خالد بن الوليد بحمص
2025-06-28
“السلم الأهلي” في ندوة حوارية في ثقافي نبل بريف حلب
2025-06-28
رياضة
الوحدة وبردى.. من يحسم اللقب اليوم؟
2025-06-29
بالميراس البرازيلي يبلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية
2025-06-28
بول بوغبا يعود لملاعب كرة القدم من بوابة موناكو
2025-06-28
الوحدة بطلاً للدوري السوري بكرة السلة للرجال-فيديو
2025-06-28
جبلة والفتوة يتعادلان في الدوري الممتاز لكرة القدم
2025-06-27
الهلال يبلغ دور الـ16 بمونديال الأندية لكرة القدم
2025-06-27
فوز مثير للوحدة يقربه من التتويج بلقب السلة
2025-06-26
اقتصاد
المركزي يُعيد تأمين المستوردين بالليرة السورية
2025-06-29
مذكرة تفاهم سورية تركية تعيد حركة النقل البري وتعزز التجارة الخليجية
2025-06-29
شركات الإنتاج الحيواني تتألق في أغريتكس الدولي
2025-06-29
شركات سورية تتميز في معرض “أغريتكس”… معدات حديثة وحلول ذكية للزراعة-فيديو
2025-06-28
إقبال لافت على الاستثمار في عدرا الصناعية… 780 منشأة عاملة وترخيص 50 منذ التحرير
2025-06-28
وزير المالية السوري: إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة
2025-06-28
السياحة السورية تتعاقد مع شركة “All season” لاستثمار منتجع جونادا بطرطوس
2025-06-28
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الشريط الإخباري
نقل حلب تعود بمقر رقمي حديث
وزارة الإعلام: لا صحة لما تم تداوله عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس الشرع خلال زيارته درعا
باريس تحتضن أول مؤتمر للجالية السورية لتعزيز الترابط الوطني
وزير المالية السوري: إدخال تنظیم خمس مهن مالية جديدة
الخطوط السورية تنسق رحلات بديلة للمتأثرين بالإغلاق الجوي
وزير الطوارئ السوري يتفقد مشاريع الوزارة والدفاع المدني في إدلب
اختتام اختبارات المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي السوري للصغار واليافعين
رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة
تأخير مؤقت في ضخ المياه لدمشق وريفها جراء عطل كهربائي طارئ
881 طالباً من مختلف المحافظات السورية يشاركون في اختبارات الماراثون البرمجي
مدينة دركوش في ريف إدلب الغربي على ضفاف نهر العاصي تستقبل الموسم السياحي الأول بعد التحرير
2025-06-29
الموسم السياحي
مدينة دركوش
2025-06-29
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تعاون سوري فرنسي لصيانة الجسور المتضررة
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