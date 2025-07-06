المفتي دريان: إذا كانت سوريا بخير لبنان بخير

بيروت-سانا

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان أن أي تطورات إيجابية في سوريا من شأنها أن تنعكس خيراً على لبنان.

وخلال حفل أقيم في بيروت لتكريم مخاتيرها، قال دريان في كلمة له، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “إذا كانت سوريا الشقيقة الحبيبة بخير نكون في لبنان بخير”، مضيفاً: “لا يمكن إلا أن نكون أوفياء مع أهلنا ومع ناسنا ومع محيطنا أيضاً”.

تصريحات دريان جاءت بعد ساعات من لقائه، على رأس وفد من دار الفتوى للجمهورية اللبنانية، السيد الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

وخلال اللقاء تقلد الرئيس الشرع من مفتي لبنان وسام دار الفتوى المذهَّب، إذ قدم دريان شهادة الوسام للرئيس الشرع، نظراً لمواقفه العربية ولجهوده وعطاءاته وتضحياته في خدمة سوريا.