وزير الطوارئ السوري: العمل مستمر للسيطرة على حرائق ريف اللاذقية الشمالي

اللاذقية-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح خلال جولة اطلاعية قام بها برفقة محافظ اللاذقية محمد عثمان، أن العمل مستمر للسيطرة على الحرائق التي امتدت لمساحات واسعة في ريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح الوزير الصالح في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن فرق الدفاع المدني والإطفاء تواصل جهودها المكثفة لإخماد النيران ومنع وصولها إلى القرى، إضافة إلى إخلاء السكان من المناطق المتضررة من النيران.

وساهمت سرعة الرياح ووعورة التضاريس الجبلية في اتسارع انتشار النيران الضخمة المندلعة في مناطق قسطل معاف وزنزف وربيعة بريف اللاذقية، منذ يوم أمس، وسط ظروف ميدانية معقدة تعيق جهود الإطفاء، حيث حالت الطبيعة الجغرافية دون وصول فرق الإطفاء والآليات إلى جميع بؤر النيران.

وتبذل فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء أقصى طاقتها خلال مكافحة النيران، مع استمرار إرسال تعزيزات بشرية وآليات إطفاء وملاحق تزويد بالمياه، وآليات هندسية ثقيلة إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على الحرائق والحد من توسعها.