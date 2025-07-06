الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

دمشق-سانا

أعلنت هيئة الطيران المدني السوري استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين سوريا وليبيا عبر الخطوط الجوية السورية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتأمين سفر المواطنين السوريين المقيمين في الخارج.

وأكد رئيس الهيئة أشهد الصليبي في تصريح لـ سانا أن الرحلات ستُستأنف على متن طائرات الخطوط الجوية السورية ابتداءً من الأسبوع المقبل وفق التالي:

دمشق/ طرابلس – بنغازي

حلب/ طرابلس – بنغازي

وبيّن الصليبي أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود الهيئة في إعادة ربط سوريا بجالياتها في الخارج، وتعزيز التواصل مع جميع الدول، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويساعد في عودة المواطنين السوريين إلى بلدهم للمساهمة في عملية التعافي وإعادة البناء.

وكانت الخطوط الجوية السورية أعلنت في العاشر من الشهر الماضي انطلاق أولى رحلاتها إلى مطار إسطنبول بعد انقطاع دام 12 عاماً.