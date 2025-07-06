رجال الإطفاء يواصلون كفاحهم لإخماد حرائق ريف اللاذقية وإنقاذ الغابات والقرى رغم حلول الليل

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني والإطفاء في محافظة اللاذقية، جهودها رغم حلول الليل لإخماد الحرائق التي اندلعت في منطقة جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وامتدت إلى مساحات واسعة من الغابات بين منطقتي البسيط وقسطل معاف.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ والكوارث في اللاذقية عبد الكافي كيال في تصريح لمراسلة سانا، أن هذا الحريق يعد من أخطر الحرائق التي واجهتها المنطقة، لافتاً إلى أن وعورة التضاريس، وغياب الطرق المناسبة، والرياح المتقلبة، كانت من الصعوبات التي قوضت جهود السيطرة على الحرائق، إضافة إلى وجود ألغام ومقذوفات غير منفجرة من زمن النظام البائد زادت من خطورة العمل.

وأكد كيال، أن فرق الإطفاء لا تزال تبذل كل طاقتها في مواجهة النيران لمنع وصولها إلى القرى المجاورة والأماكن المأهولة بالسكان، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لاستقدام فرق مؤازرة من مختلف المحافظات، والتنسيق مع عدة وزارات لتأمين آليات مجنزرة تساعد على فتح طرق جديدة، وتمكين الفرق من عزل بؤر النار والحد من انتشارها.

ودعا كيال الأهالي والسياح والمزارعين إلى توخي الحذر الشديد، وعدم إشعال أي نيران خلال التنزه أو العمل الزراعي، حفاظاً على الغابات والمساحات الخضراء التي تعتبر ملكاً لجميع السوريين، مؤكداً أن الجهود مستمرة على مدار الساعة لتحقيق سيطرة كاملة على الحريق في أقرب وقت ممكن.