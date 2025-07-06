SCS-NET

وزير الإعلام: الرسالة الأولى للهوية البصرية للجمهورية العربية السورية أن هناك بداية جديدة وسوريا جديدة

2025-07-06

دمشق-سانا

قال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى: إن الرسالة الأولى للهوية البصرية للجمهورية العربية السورية أن هناك بداية جديدة، وسوريا جديدة تحاول أن تشبه كل السوريين.

وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أضاف وزير الإعلام إنه استحضرنا في الهوية البصرية الجديدة رموزاً هي محل إجماع لدى الشعب السوري، وأردنا إيصال رسالة أن الدولة حارسة للشعب وليست تدخلية.

وأكد المصطفى أننا نسعى إلى أن تكون سوريا مقراً للصناعة الإعلامية وإيجاد البنية التحتية اللازمة لذلك، ونشجع وسائل الإعلام العالمية على فتح مكاتب لها في سوريا.

يتبع…

انظر ايضاً

تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي

دمشق-سانا بحث وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى اليوم مع وفد من منظمة “التحالف السوري الأمريكي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved