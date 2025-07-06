دمشق-سانا

قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح : نحاول السيطرة على الحرائق المندلعة في الساحل السوري، ولدينا أكثر من 80 فريقاً في الميدان ونحو 180 آلية من مختلف الأنواع، وبلدوزرات وتركسات لفتح خطوط النار وتهيئة طرقات آمنة لفرق الدفاع المدني للوصول إلى الحرائق.

وأضاف الصالح في تصريح صحفي من ريف اللاذقية: نتائج الحرائق كارثية لا شك، ونحن نعمل ضمن إمكانياتنا وهي ليست محدودة، حيث نمتلك أبطالاً يواجهون النيران بكل شجاعة وقوة.

وتوجه وزير الطوارئ بالشكر للحكومة التركية على إرسالها 16 فريقاً لمساعدتنا في إخماد الحرائق، وكذلك للحكومة الأردنية على إرسالها فرق إطفاء و6 مروحيات للمساعدة بإخماد النيران الشديدة.

وأوضح الصالح أنه في حال استمرت أوضاع الطقس على ما هي عليه ولم تشتد سرعة الرياح؛ قد تتم السيطرة على الحرائق اليوم، لكن لا يمكن إعلان إخمادها بشكل نهائي لأن ذلك يحتاج عدة أيام للمراقبة والمتابعة.

وأشار وزير الطوارئ إلى أن الأولوية منذ بداية الحريق كانت حماية الأرواح ولم نفقد أي مدني واقتصرت الإصابات على الخفيفة، وكان هناك 8 إصابات من الدفاع المدني معظمها حالات اختناق إضافة إلى خسائر مادية.

وتابع الصالح: نطلب من الجميع مساندتنا داعياً الأهالي للتبليغ عن أي حريق وعمن يقوم بإشعاله لأن هذا يسرع عمليات الاستجابة، لافتاً إلى أن الحرائق أسفرت عن تضرر 10 آلاف هكتار، وهذا رقم كبير ويشكل كارثة بيئية حقيقية، ونقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمعنية كي نضع الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة لترميم الغابات.

وبين الصالح أن تجمع المنظمات والفرق التطوعية سيكون في قسطل معاف بريف اللاذقية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذين بدورهم ينسقون مع إدارة العمليات لتنظيم الجهود ومواجهة الحرائق.

وأكد الصالح على أنه تتم دراسة تقديم تعويضات للسكان الذين تضررت أملاكهم، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ستزور المنطقة قريباً وتقيم الوضع وتحدد ما هي المساعدات المطلوبة.

ونوه الصالح إلى أن الخطة الحالية هي السيطرة على الحرائق وإخمادها، والخطة الطارئة هي فتح خطوط في كل منطقة لتسهيل وصول الفرق للحرائق، والخطة المتوسطة هي فتح مراكز دائمة بهذه المناطق مجهزة بكل الإمكانيات التي تمكنها من الاستجابة السريعة لأي حريق، والخطة البعيدة هي أن تكون هذه الغابات مؤهلة ومجهزة بأنظمة إنذار مبكر وكاميرات حرارية وأجهزة استشعار عن بعد كي تبقى آمنة.

يتبع…