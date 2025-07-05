تشيلسي يحجز مقعداً في نصف نهائي مونديال الأندية على حساب بالميراس

واشنطن-سانا

انتزع نادي تشيلسي الإنكليزي بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب تغلبه على بالميراس البرازيلي، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الدور ربع النهائي على أرض ملعب لينكولن فاينانشال فيلد في بنسلفانيا الأمريكية.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 16 عن طريق نجمه كول بالمر، الذي سجل هدفه الأول في بطولة كأس العالم للأندية، ليدرك بالميراس التعادل بأقدام الجناح إستيفاو ويليان، بتسديدة رائعة في الدقيقة 53.

وخطف تشيلسي التأهل بهدفٍ قاتل في الدقيقة 83، بعد عرضية، فشل الحارس ويفرتون في إمساكها، لتسكن شباكه بصورة غريبة.

يشار إلى تشيلسي سيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.