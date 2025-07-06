المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج يختتم أعماله في مدينة المعارض بدمشق

دمشق-سانا

اختُتمت مساء اليوم فعاليات المعرض التركي الأول لآلات ومستلزمات النسيج الذي نظمته شركة ميرديان، على أرض مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة نحو 40 شركة تركية متخصصة بالنسيج ومستلزمات الإنتاج.

وأوضح مدير الشركة المنظمة اوز يلتشين في تصريح لمراسل سانا أن المعرض استطاع خلال أيامه الثلاثة أن يستقطب مئات الزوار الاختصاصيين من المهتمين بمستلزمات صناعة الألبسة والنسيج، للاطلاع على ما عرضه المشاركون، من الأقمشة والخيوط والمواد الأولية.

وبيّن يلتشين أن هذا المعرض يسهم في تعزيز التعاون الصناعي والتجاري ما يشكل بوابة لعقد شراكات في المستقبل، بين الشركات السورية والتركية، في إطار الاستثمار والعمل المشترك، في هذا القطاع الحيوي، بعد سنوات من التحديات التي أثّرت على البنية التحتية الصناعية في سوريا.

وأكد المهندس مهند بلكيش من شركة “بلكيش” النسيجية، أن المعرض شكّل فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات النسيجية التركية ومستلزماتها، متمنياً أن تشهد الأيام القادمة تعاوناً أكبر بين الصناعيين السوريين والأتراك، في مجال الصناعات النسيجية، ولاسيما أن اليد العاملة السورية في هذا المجال ماهرة وتملك الكفاءة الكبيرة.

من جهته اعتبر أيهم كمال أوغلو من شركة “الفي بريك” للأقمشة ولوازم إنتاج الألبسة، أن سوريا تُعدّ من الدول السبّاقة في المنطقة بالصناعات النسيجية والألبسة، رُغم الظروف الصعبة التي مرّت بها خلال السنوات الماضية، معتبراً أن مثل هذه المعارض تشكّل ملتقى للمنتج الصناعي، وبوابة للتعريف بالمنتج التركي وتعزيز فرص تسويقه.

وقال خالد اولزمير من شركة “تشرشي اوغلو”: “بمجرد أن تلقينا دعوة للمشاركة في المعرض حرصنا على المشاركة، وعرض منتجاتنا والتعرف على منتجات الشركات الأخرى، بهدف حصول تعاون في المستقبل على صعيد الإنتاج والتسويق”، وأبدى استعداد شركته للتعاون مع الشركات السورية، ورغبتها بفتح فروع لها في البلاد في المستقبل.

بدوره أوضح أحمد عيدان مسؤول المبيعات في شركة “بيلتكس” أنه طوال السنوات الماضية كان الصناعي السوري يعمل في تركيا يداً بيد مع الصناعي التركي في القطاع النسيجي، وبالتالي أصبح شريكاً في تطوير الصناعة النسيجية التركية، وأكد أن المعرض يساهم في الإنتاج والاستثمار المشترك في هذا القطاع المهم، ولا سيما أن السوق السورية لا تزال تحتفظ بمكانتها الرفيعة في صناعة النسيج على مستوى المنطقة.