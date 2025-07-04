دراسة تحذر: لا توجد “كمية آمنة” لتناول اللحوم المصنعة

واشنطن-سانا

أطلق خبراء التغذية تحذيراً صحياً جديداً، مؤكدين عدم وجود “كمية آمنة” من اللحوم المصنعة يمكن تناولها، مشددين على المخاطر المتزايدة لاستهلاك المشروبات المحلاة بالسكر والأحماض الدهنية المتحولة، والتي ترتبط بزيادة فرص الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة.

وحلل الخبراء وفقاً لشبكة “سي إن إن” بيانات من أكثر من 60 دراسة سابقة حول العلاقة بين اللحوم المصنعة والمشروبات المحلاة بالسكر والأحماض الدهنية المتحولة في النظام الغذائي للشخص، وخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وسرطاني القولون والمستقيم، ومرض القلب الإقفاري الذي يقلل من تدفق الدم إلى القلب ويقطع الأكسجين والمغذيات.

الدراسة التي نشرت نتائجها مؤخراً في مجلة “Nature Medicine” كشفت أن الأشخاص الذين تناولوا كمية صغيرة من “النقانق” يومياً كانوا أكثر عرضةً للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 11 بالمئة، وزيادة خطر الإصابة بسرطاني القولون والمستقيم بنسبة 7 بالمئة، مقارنةً بمن لم يتناولوا أياً منها، كما ارتبط شرب ما يعادل نحو (0.35 لتر) من الصودا يومياً بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8 بالمئة، وأمراض القلب الإقفارية بنسبة 2 بالمئة.

وقال الدكتور ديميوز هايلي، الباحث الرئيسي في معهد “القياسات الصحية والتقييم” في سياتل بالولايات المتحدة: «إن الاستهلاك المعتاد، حتى لكميات صغيرة من اللحوم المصنّعة والمشروبات السكرية والأحماض الدهنية المتحولة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ومرض القلب الإقفاري، وسرطاني القولون والمستقيم”.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نيتا فوروهي، رئيسة قسم علم الأوبئة التغذوية بجامعة كمبردج في المملكة المتحدة أن البحث الحالي يؤكد مجدداً، وبالتوافق مع الأبحاث السابقة، أنه لا توجد “كمية آمنة” لتناول اللحوم المصنعة، داعيةً إلى تجنب أو تقليل الاستهلاك المعتاد لكل من اللحوم المُصنَّعة، والمشروبات المحلاة بالسكر، والأحماض الدهنية المتحولة لتحقيق مكاسب صحية ملموسة.