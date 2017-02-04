SMS

آخر الأخبار

قاذفات روسية بعيدة المدى تقصف مواقع ومستودعات أسلحة وذخيرة لإرهابيي “داعش” في دير الزور

2017-02-03

موسكو-سانا قصفت قاذفات روسية بعيدة المدى اليوم مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة دير الزور في إطار مشاركة روسيا في الحرب على الإرهاب بطلب من الحكومة السورية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشره موقع روسيا اليوم.. “إن قاذفات بعيدة المدى ... المزيد

استشهاد 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين جراء اعتداءات إرهابية في حلب وريف حماة

2017-02-03

حلب-حماة-سانا استشهد 3 أطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي ميسلون بمدينة حلب. وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن قذيفة صاروخية من مخلفات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت التعليمية في ... المزيد

روسيا تدين بشدة تعرض سفارتها في دمشق لقصف من قبل المجموعات الإرهابية

2017-02-03

موسكو-سانا أدانت روسيا بشدة تعرض سفارتها في دمشق لقصف بعدد من قذائف الهاون من قبل المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي جوبر شرق العاصمة. وأشارت الخارجية الروسية إلى “تعرض مبنى السفارة الروسية في دمشق لقصف بقذائف الهاون يومي الخميس والجمعة ما ... المزيد

في إطار استهدافه للبنى التحتية… طيران “التحالف الأمريكي” يدمر 4 جسور في الرقة وخط المياه المغذي للمدينة

2017-02-03

الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه بالحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي دمر طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جسري الرقة القديم والجديد وخطوط مياه الشرب ما تسبب بتوقف ضخ المياه عن كامل مدينة الرقة. وذكرت مصادر أهلية ... المزيد

زاخاروفا: أي محاولة للمماطلة في استئناف الحوار السوري السوري في جنيف أمر غير مقبول

2017-02-03

موسكو-سانا أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المماطلة في استئناف الحوار السوري السوري في جنيف “أمر غير مقبول” مشيرة إلى دعم موسكو لتوجهات المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بشأن استئناف المحادثات. وكان دي ميستورا ... المزيد

بمشاركة 125 شركة.. بدء فعاليات معرض سيريامود للألبسة والنسيج في بيروت

2017-02-03

بيروت-سانا بدأت اليوم في مركز البيال للمعارض الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات المعرض التخصصي للألبسة ومستلزماتها “سيريامود” بمشاركة نحو 125 شركة سورية متخصصة بالألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج. ويضم المعرض الذي تقيمه رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحاد ... المزيد

عربي دولي

سورية والعالم

محليات

مال وأعمال

ثقافة وفنون

Powered by sana | Designed by team to develop the software
© Copyright 2017, All Rights Reserved