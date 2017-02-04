موسكو-سانا قصفت قاذفات روسية بعيدة المدى اليوم مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة دير الزور في إطار مشاركة روسيا في الحرب على الإرهاب بطلب من الحكومة السورية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشره موقع روسيا اليوم.. “إن قاذفات بعيدة المدى ... المزيد
آخر الأخبار
استشهاد 3 أطفال وامرأة وإصابة آخرين جراء اعتداءات إرهابية في حلب وريف حماة
حلب-حماة-سانا استشهد 3 أطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي ميسلون بمدينة حلب. وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن قذيفة صاروخية من مخلفات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت التعليمية في ... المزيد
روسيا تدين بشدة تعرض سفارتها في دمشق لقصف من قبل المجموعات الإرهابية
موسكو-سانا أدانت روسيا بشدة تعرض سفارتها في دمشق لقصف بعدد من قذائف الهاون من قبل المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي جوبر شرق العاصمة. وأشارت الخارجية الروسية إلى “تعرض مبنى السفارة الروسية في دمشق لقصف بقذائف الهاون يومي الخميس والجمعة ما ... المزيد
في إطار استهدافه للبنى التحتية… طيران “التحالف الأمريكي” يدمر 4 جسور في الرقة وخط المياه المغذي للمدينة
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه بالحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي دمر طيران “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة جسري الرقة القديم والجديد وخطوط مياه الشرب ما تسبب بتوقف ضخ المياه عن كامل مدينة الرقة. وذكرت مصادر أهلية ... المزيد
زاخاروفا: أي محاولة للمماطلة في استئناف الحوار السوري السوري في جنيف أمر غير مقبول
موسكو-سانا أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المماطلة في استئناف الحوار السوري السوري في جنيف “أمر غير مقبول” مشيرة إلى دعم موسكو لتوجهات المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا بشأن استئناف المحادثات. وكان دي ميستورا ... المزيد
بمشاركة 125 شركة.. بدء فعاليات معرض سيريامود للألبسة والنسيج في بيروت
بيروت-سانا بدأت اليوم في مركز البيال للمعارض الدولية في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات المعرض التخصصي للألبسة ومستلزماتها “سيريامود” بمشاركة نحو 125 شركة سورية متخصصة بالألبسة والنسيج ومستلزمات الإنتاج. ويضم المعرض الذي تقيمه رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج بالتعاون مع اتحاد ... المزيد
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حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى مساء اليوم
دمشق-سانا بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في ... المزيد
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فوج إطفاء دمشق يخمد حريقاً في القنوات بدمشق والأضرار مادية
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الحرارة غداً حول معدلاتها واستمرار التحذيرات من تشكل الجليد وحدوث الصقيع ليلاً
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سورية تدين بشدة الاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وتطالب مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات النظام التركي
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المقداد يكرم الفنانة فواخرجي: للفنانين دور في إظهار حقيقة الإرهاب- فيديو
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ارتفاع التضخم في تركيا متجاوزا التوقعات
أنقرة-سانا ارتفع التضخم في تركيا بنسبة 46ر2بالمئة على أساس شهري في كانون الثاني الفائت متجاوزا ... المزيد
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مؤشر سوق دمشق يحقق رقماً قياسياً منذ افتتاح السوق بارتفاع 23ر81 نقطة
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الحمو من الشركة العامة لصناعة النايلون والجوارب: تأمين احتياجات الشركة لاستمرارها بالإنتاج وتطوير قدراتها
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بفوزه على الوحدة..تشرين يتصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتا-فيديو
محافظات -سانا ارتقى فريق تشرين إلى صدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ... المزيد
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أربعة فرق تتنافس على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم في الجولة السابعة
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الكاميرون تبلغ نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على غانا
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المهندس خميس لأعضاء منتخب سورية العسكري لكرة القدم: استمرار الحكومة بتقديم الدعم لتطوير الألعاب الرياضية الفردية والجماعية
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بعد مشاركات تطوعية متنوعة…الفنان الشاب اسلام الخن ينقل مشاهداته الإنسانية عبر أعمال فنية متميزة
دمشق-سانا موهبته الفطرية وتجربته التطوعية هما ما ساعد الشاب اسلام الخن على التجلي المبدع في ... المزيد
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مشروع “لاقونا ع الطريق” الشبابي يقيم أمسية فنية الخميس القادم
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المتطوعة الشابة هنادي زينب …بصمة مؤثرة في حقل الخدمة الاجتماعية والتربوية
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نحو 600 طالب في الدراسات العليا يتعرفون على كيفية تحضير البحث العلمي ضمن دورة تدريبية في جامعة تشرين
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تنفيذ امتحانات المواد غير المماثلة لطلاب كلية الاقتصاد بدير الزور في الحسكة ودمشق
الحسكة-سانا قرر مجلس جامعة الفرات في دير الزور اليوم تنفيذ دورة امتحانية لطلاب السنة الأخيرة ... المزيد
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين جامعة دمشق والبعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية- فيديو
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حفل تأبين للدكتور طارق الخير في جامعة دمشق
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التعليم العالي تحدد الرابع من الشهر القادم موعد امتحان مقرر الفيزياء لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية
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“كفر اللحف” من أقدم القرى العامرة في جبل العرب وآثارها تروي حضارتها
السويداء-سانا تروي قرية “كفر اللحف” الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة السويداء بنحو 15 كم ... المزيد
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“الجمعية السورية للمعلوماتية” في حمص تنشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت بين طلاب المدارس
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مركز إرادة في “جمعية بشائر النور”…تمكين أطفال التوحد والداون مهنيا واجتماعيا
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شباب متطوعون يقيمون نشاطات ثقافية وتعليمية لأطفال قرية قسمين باللاذقية
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أكاديمي روسي: الأطباء الروس الرواد في معالجة الأورام السرطانية يزورون سورية قريبا
موسكو-سانا أعلن المدير العام للمركز الوطني الطبي الإشعاعي التابع لوزارة الصحة الروسية عضو أكاديمية العلوم ... المزيد
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مركز العلاج البيولوجي في اللاذقية… علاج مجاني لنحو 60 مريض روماتيزم رغم التكلفة العالية
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جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي تكرم عدداً من المتدربين والمتطوعين والمدربين والداعمين لها-فيديو
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تعزيز نظام ترصد الأمراض السارية…منطقة سلمية الصحية أكثر من 300 ألف خدمة مجانية في 2016
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أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
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إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
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نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
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مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
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علماء روس يقترحون إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء
موسكو-سانا اقترح علماء روس إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء لأن تكلفة إنتاج الطاقة ... المزيد
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تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
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الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
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شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
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سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
حلب-سانا تعمل مديرية السياحة في حلب من خلال ورشاتها ولجانها الهندسية المتخصصة على تقصي وإحصاء ... المزيد
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طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
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السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
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بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
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إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
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تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
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جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
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السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
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جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
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إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
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نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
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المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
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حملة جديدة للتبرع بالدم من قبل تجمع محبي القائد الخالد لصالح الجيش العربي السوري-فيديو
دمشق-سانا يتابع تجمع محبي القائد الخالد حافظ الأسد حملات التبرع بالدم لصالح أبطال الجيش العربي ... المزيد
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فوج إطفاء دمشق يخمد حريقاً في القنوات بدمشق والأضرار مادية
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“المراسل الحربي شريك بالانتصار” منتدى إعلامي لاتحاد الصحفيين في الخامس من شباط بحلب
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وزارة النقل تكرم أسر شهداء وجرحى تعرضوا لاعتداءات إرهابية أثناء قيامهم بواجبهم- فيديو
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محافظ درعا: تأمين احتياجات الأسر المهجرة من وادي اليرموك جراء الإرهاب
درعا-سانا أكد محافظ درعا محمد خالد الهنوس خلال الاطلاع على واقع الأسر المتضررة والمهجرة من ... المزيد
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
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الهنوس يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واقع المشروعات المشتركة
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30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا- فيديو
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مشروع مدى الثقافي يطلق مجلته الإلكترونية
حمص-سانا أطلق مشروع مدى الثقافي مجلة مدى الثقافية الالكترونية المختصة بكل ما له علاقة بالشأن ... المزيد
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مطالب لتحسين الواقع الخدمي للعاملين وتطوير عدد من القطاعات العمالية في حماة والسويداء وحمص
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استثمارات الوحدات الإدارية بين الواقع والطموح.. ورشة عمل في ثقافي حمص
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
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مطالب لتحسين الواقع الخدمي للعاملين وتطوير عدد من القطاعات العمالية في حماة والسويداء وحمص
محافظات-سانا دعا أعضاء نقابة عمال السكك الحديدية بحمص خلال مؤتمرهم السنوي اليوم إلى تثبيت العمال ... المزيد
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أهالي قرية بيصين بحماة يطالبون بتحسين الواقع التعليمي والخدمي
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جمارك حماة تضبط كميات كبيرة من الأدوات المنزلية المهربة مخبأة في مستودع بمدينة حماة
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
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الوفد البرلماني البلجيكي من حلب: الحكومات الأوروبية دعمت الإرهابيين الوهابيين الذين يريدون تدمير سورية وإقامة دولة إرهابية
حلب-سانا أكد عضو برلمان الاتحاد البلجيكي فيليب دوفينتر رئيس الوفد البلجيكي الذي يزور سورية أن ... المزيد
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ضبط تسعيرة البولمانات وتأمين المحروقات.. مطالب عمالية باللاذقية وحلب
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محافظ حلب يبحث مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية التعاون المشترك في تنفيذ برامج الدعم المجتمعي
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بحث الخطوات اللازمة لصيانة وترميم الجامع الأموي الكبير في حلب
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
المحافظات-سانا دعا عمال الصناعات المعدنية في حماة إلى تطوير معمل القضبان الحديدية لرفع طاقته الإنتاجية ... المزيد
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استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
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إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
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فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
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محافظ دير الزور لـ سانا: المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم
دير الزور-سانا أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن “أبطال الجيش العربي السوري والقوات ... المزيد
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الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
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فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
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لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
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فيلم الأب يفتتح عروضه الجماهيرية على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية
اللاذقية-سانا بدأت مساء اليوم على مسرح دار الأسد للثقافة في اللاذقية العروض الجماهيرية لفيلم الأب ... المزيد
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فيلم الأب لباسل الخطيب على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية
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ضبط تسعيرة البولمانات وتأمين المحروقات.. مطالب عمالية باللاذقية وحلب
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يازجي: وزارة الصحة وضعت رؤية لزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية وتنمية مهاراتها وتطويرها
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يازجي: وزارة الصحة وضعت رؤية لزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية وتنمية مهاراتها وتطويرها
طرطوس-اللاذقية-سانا دعا وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى الاستمرار ببذل قصارى الجهود للارتقاء بالواقع الصحي ... المزيد
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إعادة النظر بالتأمين الصحي وزيادة الاهتمام بواقع العمال وتأمين احتياجاتهم اهم المطالب العمالية في السويداء وطرطوس والحسكة
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
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تشكيلة سلعية واسعة من المنتجات الغذائية والنسيجية ضمن مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بطرطوس
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الاطلاع على الواقع التربوي بالقنيطرة: تأكيد على تقديم الدعم للمدارس وتزويدها بالوسائل التعليمية
القنيطرة-سانا أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع اركان الشوفي ... المزيد
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
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محافظة القنيطرة تكرم أحد تشكيلات الجيش العاملة في ريف المحافظة
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أكثر من 13 ألف دونم.. المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في القنيطرة
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إعادة النظر بالتأمين الصحي وزيادة الاهتمام بواقع العمال وتأمين احتياجاتهم اهم المطالب العمالية في السويداء وطرطوس والحسكة
محافظات – سانا طالب عمال نقابة الطباعة والثقافة والإعلام في السويداء بإعادة النظر بالتأمين الصحي ... المزيد
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مشروع لإزالة النفايات الصلبة بريف الحسكة
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ارتفاع نسبة تدفق نهر الخابور نتيجة الهطولات المطرية
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خطة برامجية جديدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق اذاعة سنابل بالحسكة
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في إطار استهدافه للبنى التحتية.. طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه في الحرب على تنظيم داعش الارهابي ... المزيد
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تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
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مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
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مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
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محافظ ريف دمشق: خطة لدعم وتفعيل المصالحة في بيت سابر وبيت تيما والقرى المحيطة بهما ورصد مبالغ مالية لإعادة تفعيل الخدمات فيها- فيديو
ريف دمشق-سانا أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أنه تم وضع خطة لدعم وتفعيل ... المزيد
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محافظ ريف دمشق:خطة لإنشاء شركة للنقل الداخلي خاصة بالمحافظة.. زيادة كميات المازوت للمناطق الأكثر برودة- فيديو
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ريف دمشق.. مطالبات بتأمين المشتقات النفطية وتأهيل البنى التحتية
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مجلس محافظة ريف دمشق يناقش الوضع الثقافي في المحافظة
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إعادة النظر بالتأمين الصحي وزيادة الاهتمام بواقع العمال وتأمين احتياجاتهم اهم المطالب العمالية في السويداء وطرطوس والحسكة
محافظات – سانا طالب عمال نقابة الطباعة والثقافة والإعلام في السويداء بإعادة النظر بالتأمين الصحي ... المزيد
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محافظ السويداء: الإسراع بتنفيذ منطقة للحرف الصغيرة داخل المنطقة الصناعية في أم الزيتون
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مطالب لتحسين الواقع الخدمي للعاملين وتطوير عدد من القطاعات العمالية في حماة والسويداء وحمص
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محطتا توليد كهروشمسية في السويداء خلال عام بكلفة تتجاوز 15 مليار ليرة