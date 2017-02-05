اللاذقية-سانا أفاد مراسل سانا في محافظة اللاذقية بأن عربة مدرعة من نوع “بي تي ار” عائدة لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة احترقت يوم أمس على أوتستراد جبلة إثر خلل فني. وذكر المراسل أن احتراق العربة لم يؤد إلى وقوع إصابات. تابعوا ... المزيد