ريف دمشق-سانا تمت اليوم تسوية أوضاع عشرات المسلحين من قرى وبلدات منطقة وادي بردى بريف دمشق بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلائها من السلاح والمسلحين. وأفاد مراسل سانا بأن 60 ... المزيد
آخر الأخبار
لافروف: أهمية الوسائل السياسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية والأزمات الأخرى
موسكو-أبو ظبي-سانا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية الوسائل السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية والأزمات الأخرى وعلى أساس الحوار الشامل. وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن “لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ... المزيد
وزارة التجارة الداخلية وجامعة دمشق توقعان اتفاقية لأتمتة عمل الوزارة والجهات التابعة لها- فيديو
دمشق-سانا وقعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجامعة دمشق اليوم اتفاقية تهدف لتطوير التعاون بين الوزارة والجامعة في مجال نشر المعلوماتية وأتمتة عمل مديريات وشركات ومؤسسات الوزارة وذلك في مبنى رئاسة الجامعة. وتضمنت الاتفاقية استثمار الإمكانيات البشرية واللوجستية والفنية الموجودة ... المزيد
30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا- فيديو
درعا-سانا قدمت محافظة اللاذقية اليوم 30 طنا من الحمضيات المتنوعة كهدية لمحافظة درعا ليتم توزيعها مجانا على المواطنين في مدن درعا وازرع والصنمين. وذكر نائب رئيس المكتب التنفيذي بدرعا المهندس عواد سويدان أن الكميات الواردة من اللاذقية سيتم توزيعها بواقع ... المزيد
بكلفة نحو 130 مليون ليرة … البدء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لـ 9 من آبار المكرمة بالسويداء
السويداء-سانا بدأت مديرية الموارد المائية بالسويداء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لتسع من آبار المكرمة بكلفة نحو 130 مليون ليرة وذلك تمهيدا لوضعها بالخدمة خلال الفترة القادمة. وفي تصريح لمراسل سانا اليوم بين مدير الموارد المائية بالمحافظة المهندس أدهم أبو لطيف ... المزيد
وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك والجهات المعنية تقدم لهم المساعدات الضرورية
درعا-سانا وصلت إلى مدينة درعا خلال الأيام القليلة الماضية 62 عائلة فرت من منطقة وادي اليرموك بالريف الغربي هربا من إجرام المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم “داعش” التكفيري. وذكرت مراسلة سانا في درعا أن الجهات المعنية قامت بتأمين أماكن إقامة لـ ... المزيد
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حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات
دمشق-سانا بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في ... المزيد
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الحرارة أدنى من معدلاتها غدا وتحذير من تشكل الجليد على المرتفعات وحدوث الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية
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أنظمة الجودة ومعاييرها وآليات تطبيقها في ندوة لوزارة الداخلية والجمعية العلمية السورية للجودة
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين جامعة دمشق والبعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية- فيديو
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وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية تبحثان تحسين الاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة
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مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يواصل ارتفاعه وأسهم الشركات تحقق مكاسب
دمشق-سانا واصل مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعه بنتيجة جلسة اليوم مع المكاسب التي حققتها ... المزيد
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مناقشة آليات انسياب السلع في السوق المحلية في ندوة لغرفة تجارة دمشق
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الاقتصاد والتجارة الخارجية تصدر قرارا باستيراد عشرة آلاف طن من البطاطا
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منافسات قوية في بطولة الجمهورية للمصارعة للشباب-فيديو
دمشق-سانا وسط أجواء تنافسية أقيمت في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق اليوم بطولة الجمهورية للمصارعة لفئة ... المزيد
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منتخب سورية لكرة السلة يخسر أمام نظيره العراقي في بطولة غرب آسيا
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التضامن يتعادل مع قمحانة في الدوري التصنيفي للدرجة الثانية بكرة القدم
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نتائج لافتة للفارس أحمد حمشو في بطولة دبي الدولية للقفز على الحواجز
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بعد مشاركات تطوعية متنوعة…الفنان الشاب اسلام الخن ينقل مشاهداته الإنسانية عبر أعمال فنية متميزة
دمشق-سانا موهبته الفطرية وتجربته التطوعية هما ما ساعد الشاب اسلام الخن على التجلي المبدع في ... المزيد
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مشروع “لاقونا ع الطريق” الشبابي يقيم أمسية فنية الخميس القادم
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المتطوعة الشابة هنادي زينب …بصمة مؤثرة في حقل الخدمة الاجتماعية والتربوية
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نحو 600 طالب في الدراسات العليا يتعرفون على كيفية تحضير البحث العلمي ضمن دورة تدريبية في جامعة تشرين
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تنفيذ امتحانات المواد غير المماثلة لطلاب كلية الاقتصاد بدير الزور في الحسكة ودمشق
الحسكة-سانا قرر مجلس جامعة الفرات في دير الزور اليوم تنفيذ دورة امتحانية لطلاب السنة الأخيرة ... المزيد
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توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي بين جامعة دمشق والبعثة الدولية للصليب الأحمر في سورية- فيديو
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حفل تأبين للدكتور طارق الخير في جامعة دمشق
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التعليم العالي تحدد الرابع من الشهر القادم موعد امتحان مقرر الفيزياء لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية
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“كفر اللحف” من أقدم القرى العامرة في جبل العرب وآثارها تروي حضارتها
السويداء-سانا تروي قرية “كفر اللحف” الواقعة الى الشمال الغربي من مدينة السويداء بنحو 15 كم ... المزيد
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مركز إرادة في “جمعية بشار النور”…تمكين أطفال التوحد والداون مهنيا واجتماعيا
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شباب متطوعون يقيمون نشاطات ثقافية وتعليمية لأطفال قرية قسمين باللاذقية
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“أربعاء السينما” …نشاط للجمعية الوطنية لإنماء السياحة يجمع عشاق الفن السابع أسبوعيا
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مركز العلاج البيولوجي في اللاذقية… علاج مجاني لنحو 60 مريض روماتيزم رغم التكلفة العالية
اللاذقية-سانا قال رئيس مركز العلاج البيولوجي في مديرية صحة اللاذقية الدكتور جمال منصور.. إن “سورية ... المزيد
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جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي تكرم عدداً من المتدربين والمتطوعين والمدربين والداعمين لها-فيديو
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تعزيز نظام ترصد الأمراض السارية…منطقة سلمية الصحية أكثر من 300 ألف خدمة مجانية في 2016
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اختصاصي هضمية.. الراحة والحمية الغذائية ضروريتان لعلاج التهابي الكبد “أيه” و”بي”
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أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
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إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
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نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
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مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
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علماء روس يقترحون إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء
موسكو-سانا اقترح علماء روس إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء لأن تكلفة إنتاج الطاقة ... المزيد
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تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
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الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
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شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
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سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
حلب-سانا تعمل مديرية السياحة في حلب من خلال ورشاتها ولجانها الهندسية المتخصصة على تقصي وإحصاء ... المزيد
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طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
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السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
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بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
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إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
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تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
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جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
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السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
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جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
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إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
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نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
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المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
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وزارة النقل تكرم أسر شهداء وجرحى تعرضوا لاعتداءات إرهابية أثناء قيامهم بواجبهم- فيديو
دمشق -سانا كرمت اليوم وزارة النقل في ختام دورة أقامتها حول الإسعافات الأولية عددا من ... المزيد
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وفاة مواطن جراء انفجار قنبلة يدوية ألقاها أحد المطلوبين في منطقة المجتهد بدمشق
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معايير اختيار مستشاري الجودة.. في ندوة لغرفة تجارة دمشق
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أنشطة توعوية ضمن برنامج نماء لتعميق مشاركة الشباب واليافعين في حماية البيئة
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
محافظات-سانا دعا عمال نقابة المواد الغذائية والسياحة بدرعا إلى تثبيت العمال المياومين أو تأمين عقود ... المزيد
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الهنوس يبحث مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واقع المشروعات المشتركة
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30 طنا من الحمضيات مجانا من محافظة اللاذقية لأهالي محافظة درعا- فيديو
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وصول 62 عائلة إلى مدينة درعا هربا من إرهاب “داعش” في وادي اليرموك والجهات المعنية تقدم لهم المساعدات الضرورية
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استثمارات الوحدات الإدارية بين الواقع والطموح.. ورشة عمل في ثقافي حمص
حمص-سانا ركزت ورشة العمل التي أقامتها محافظة حمص اليوم بعنوان “استثمارات الوحدات الادارية بين الواقع ... المزيد
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
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البرازي يبحث مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الواقع الإغاثي والإنساني في محافظة حمص
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محافظ حمص يبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي في سورية إقامة مشاريع تنموية للأسر المتضررة
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
المحافظات-سانا دعا عمال الصناعات المعدنية في حماة إلى تطوير معمل القضبان الحديدية لرفع طاقته الإنتاجية ... المزيد
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فتح سجل خاص بقضايا المواطنين بحماة لعرض مشاكلهم وحلها مع الجهات المعنية
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إطلاق حملة تشجير لزراعة 10 آلاف غرسة في موقع المروج بمنطقة الغاب
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محافظ حماة: جميع القطاعات والمؤسسات معنية بالارتقاء بالواقع الخدمي
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يوم عمل تطوعي لشبيبة حلب في دار الكتب الوطنية بعنوان “العودة للكتاب..الدار دارك”
حلب-سانا نظم فرع اتحاد شبيبة الثورة في حلب بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة ودار الكتب ... المزيد
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عمال السكك الحديدية بحلب يطالبون برفد مؤسستهم بكوادر فنية جديدة
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لجنة نقل الركاب في حلب: مجموعة من الخطوات لتحسين خدمات النقل الداخلي
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محافظ حلب يبحث مع وفد فرنسي مرحلة إعادة البناء والإعمار بالمدينة
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
المحافظات-سانا دعا عمال الصناعات المعدنية في حماة إلى تطوير معمل القضبان الحديدية لرفع طاقته الإنتاجية ... المزيد
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استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
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إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
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فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
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محافظ دير الزور لـ سانا: المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم
دير الزور-سانا أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن “أبطال الجيش العربي السوري والقوات ... المزيد
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الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
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فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
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لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
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المباشرة بإرواء مدينتي جبلة والقرداحة من مشروع مياه كفردبيل
اللاذقية-سانا باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية العمل في مشروع إرواء القرى التابعة ... المزيد
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في روايتها الأولى “حبق أيلول”… الشابة وسيلة جمعة تلامس هموم ومشاكل بنات جيلها
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الارتقاء بالواقع السياحي وتفعيل عمل شركات التأمين الصحي وتأمين المحروقات.. أهم مطالب النقابات العمالية في طرطوس والسويداء واللاذقية
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أكثر من 31 مليار ليرة إيرادات مرفأي اللاذقية وطرطوس العام الماضي
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بمشاركة 110 شركات صناعية وطنية.. انطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بطرطوس
طرطوس-سانا انطلقت في الصالة الرياضية بطرطوس اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي ... المزيد
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رفع سقف الحوافز الإنتاجية وتأمين مستلزمات العمل والضمان الصحي أهم المطالب العمالية في درعا وحمص وطرطوس
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تثبيت العمال المؤقتين وتحسين الواقع المعيشي والخدمي أبرز مطالب النقابات العمالية في عدد من المحافظات
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مناقشة سبل تحسين الواقع الخدمي والمعيشي وتأمين المستلزمات الزراعية والصناعية في عدد من المحافظات
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مطالب ومقترحات لتطوير واقع عدد من القطاعات العمالية وتلبية احتياجات العاملين فيها
المحافظات-سانا دعا عمال الصناعات المعدنية في حماة إلى تطوير معمل القضبان الحديدية لرفع طاقته الإنتاجية ... المزيد
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محافظة القنيطرة تكرم أحد تشكيلات الجيش العاملة في ريف المحافظة
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أكثر من 13 ألف دونم.. المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية في القنيطرة
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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلق سراح الأسيرة بشيرة محمود بعد نحو سنتين من اعتقالها
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توزيع 9000 حصة غذائية على الأسر الوافدة والمحتاجة في الحسكة
الحسكة-سانا بدأ فرع منظمة الهلال الأحمر السوري في محافظة الحسكة اليوم عمليات توزيع 9000 حصة ... المزيد
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زراعة الحسكة: تحسن واقع محصولي القمح والشعير إثر الهطولات المطرية
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تأمين المستلزمات الزراعية أهم مطالب شعبة مدينة رأس العين لحزب البعث العربي الاشتراكي
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توزيع 2250 حصة غذائية في منطقة رأس العين
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في إطار استهدافه للبنى التحتية.. طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه في الحرب على تنظيم داعش الارهابي ... المزيد
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تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
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مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
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مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
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محافظ ريف دمشق:المصالحات المحلية مستمرة في المحافظة .. والعمل لإنشاء شركة للنقل الداخلي فيها
ريف دمشق-سانا أعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم أن الأشهر القادمة ستكون “أفضل بكثير ... المزيد
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ريف دمشق.. مطالبات بتأمين المشتقات النفطية وتأهيل البنى التحتية
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مجلس محافظة ريف دمشق يناقش الوضع الثقافي في المحافظة
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محافظ ريف دمشق يتفقد أعمال الإصلاح على خطي مياه وادي بردى وعين حاروش-فيديو
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لجنة الإغاثة الفرعية بالسويداء: توزيع 19 ألف سلة غذائية على الأسر الوافدة والمتضررة من الإرهاب
السويداء-سانا قررت لجنة الإغاثة الفرعية بمحافظة السويداء خلال اجتماعها اليوم توزيع 19 ألف سلة غذائية ... المزيد
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مدير كهرباء السويداء: الانتهاء من إصلاح الشبكة المتضررة لقريتي عراجة ودوما الأسبوع القادم
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بكلفة نحو 130 مليون ليرة … البدء بتنفيذ مشروع التغذية الكهربائية لـ 9 من آبار المكرمة بالسويداء
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صرف قيم تعويضات أضرار موجة الصقيع على مزارعي الكرمة في قرية عيون بالسويداء