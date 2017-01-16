موسكو-سانا أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن المحادثات السورية السورية التي يجري التحضير لها في العاصمة الكازاخستانية أستانة تتمم محادثات جنيف مشيرا إلى أن دعوة الإدارة الأمريكية لحضور هذه المحادثات لم تتم بعد . وقال بيسكوف في حديث ... المزيد