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آخر الأخبار

الجيش العربي السوري يوسع نطاق سيطرته بريف حمص ويوقع عدداً من القتلى في صفوف إرهابيي “داعش” بدير الزور

2017-02-05

محافظات-سانا وسعت وحدات الجيش العربي السوري نطاق سيطرتها على محور البيارات في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في ريف حمص الشرقي. وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عملية خاطفة استعادت من ... المزيد

مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثالثة ..عباس:تحسين الوضع المعيشي للمواطن يعد أحد أهم عوامل الصمود ..خميس: الحكومة مستمرة بتادية واجبها بآلية استثنائية

2017-02-05

دمشق-سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء. وفي مستهل الجلسة اكدت الدكتورة عباس أن الانتصارات التي حققها ... المزيد

مراسل سانا في اللاذقية: احتراق عربة مدرعة تعود لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة على أوتستراد جبلة يوم أمس إثر خلل فني دون وقوع إصابات

2017-02-05

اللاذقية-سانا أفاد مراسل سانا في محافظة اللاذقية بأن عربة مدرعة من نوع “بي تي ار” عائدة لأحد تشكيلات قواتنا المسلحة احترقت يوم أمس على أوتستراد جبلة إثر خلل فني. وذكر المراسل أن احتراق العربة لم يؤد إلى وقوع إصابات.  تابعوا ... المزيد

عباس لوفد برلماني بلجيكي: سورية ماضية في محاربة الإرهاب وعلى البرلمانيين الأوروبيين التأثير على سياسات حكوماتهم

2017-02-05

دمشق-سانا أكدت رئيس مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها اليوم وفدا برلمانيا بلجيكيا برئاسة فيليب دوفينتر أن سورية ماضية في محاربة الإرهاب وتقدر مواقف الدول التي تقف إلى جانبها وتدرك خطر الإرهاب على العالم. وبينت عباس أهمية التعاون بين ... المزيد

اللجنة الوزارية في حلب تتابع جولاتها واجتماعاتها لبحث مشاريع البناء وإعادة الإعمار

2017-02-05

حلب-سانا بحثت اللجنة الوزارية التي تزور محافظة حلب مع المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ومديري المديريات الخدمية والمركزية في المجلس اليوم سبل النهوض بالواقع الخدمي للمدينة وتتبع سير مشاريع البناء وإعادة الإعمار. وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس ... المزيد

دوفينتر في مؤتمر صحفي: دول كثيرة مارست سياسات خاطئة تجاه سورية وعلى أوروبا أن تعي خطر الإرهابيين- فيديو

2017-02-05

دمشق-سانا أعلن فيليب دوفينتر رئيس الوفد البرلماني البلجيكي الذي يزور سورية أن أعضاء الوفد سيعملون على الضغط في البرلمان البلجيكي والمنظمات الدولية التي يعملون فيها لرفع الحصار الاقتصادي عن سورية مبينا أن الوفد شاهد خلال زياراته المشافي ومراكز الإقامة المؤقتة ... المزيد

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