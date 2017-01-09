اللاذقية – سانا أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة في عدة محافظات سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال المركز في بيان له: “أنه تم رصد 14 خرقا لاتفاق وقف ... المزيد