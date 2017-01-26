اللاذقية-سانا فكك خبراء إزالة الألغام الروس نحو 400 عبوة ناسفة كان الإرهابيون زرعوها في الأحياء الشرقية لمدينة حلب قبل إخراجهم منها وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح مركز التنسيق الروسي في حميميم في بيان له اليوم أن “خبراء الألغام الروس ... المزيد