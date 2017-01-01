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آخر الأخبار

الطوائف المسيحية في سورية تقيم القداديس احتفاء برأس السنة الميلادية الجديدة

2017-01-01

دمشق-سانا بدأت الطوائف المسيحية في سورية بإقامة القداديس احتفاء برأس السنة الميلادية الجديدة. المزيد

ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح على ملهى ليلي فى مدينة اسطنبول التركية إلى 39 أغلبهم أجانب

2017-01-01

اسطنبول-سانا أعلن وزير داخلية النظام التركي سليمان سيولو ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة إلى 39 شخصا بينهم 16 أجنبيا على الأقل موضحا أن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه. ونقلت ... المزيد

إرهابيان انتحاريان يفجران نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بطرطوس

2017-01-01

طرطوس-سانا فجر إرهابيان انتحاريان نفسيهما بحزامين ناسفين بعد منتصف الليلة الماضية على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس. وأفاد مراسل سانا في طرطوس أن دورية أمنية أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري ما أدى إلى ... المزيد

مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع القرار الروسي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية

2016-12-31

نيويورك-سانا تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة. ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2336 على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. كما ... المزيد

الرئيس روحاني يؤكد خلال لقائه المعلم استمرار دعم إيران لسورية في معركتها ضد الإرهاب حتى تحقيق النصر وعودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية كافة

2016-12-31

طهران-سانا تلبية للدعوة التي تلقاها وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين من محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وفي إطار التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد ظهر ... المزيد

البطريرك أفرام الثاني: انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب

2016-12-31

حلب -سانا أكد غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب مشددا على أن هذا النصر الذي تحقق بصمود الشعب وتلاحمه ... المزيد

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