موسكو-سانا قصفت قاذفات روسية بعيدة المدى اليوم مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة دير الزور في إطار مشاركة روسيا في الحرب على الإرهاب بطلب من الحكومة السورية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشره موقع روسيا اليوم.. “إن قاذفات بعيدة المدى ... المزيد