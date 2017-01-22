دمشق-سانا أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية تضافر الجهود والتكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني موضحا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات وتعديل التشريعات اللازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات ووضعها ... المزيد
آخر الأخبار
مجلس الأمن الدولي يدين جرائم التدمير المتعمد للأوابد التاريخية بتدمر على يد تنظيم “داعش” الإرهابي
نيويورك-القاهرة- سانا أدان مجلس الأمن الدولي جرائم التخريب والتدمير المتعمد للأوابد التاريخية والإرث الثقافي الثمين في مدينة تدمر على يد تنظيم “داعش” الإرهابي. وجاء في بيان للمجلس صدر الليلة الماضية نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن “الدول الأعضاء في مجلس ... المزيد
الدفاع الروسية: 6 قاذفات روسية بعيدة المدى تستهدف مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور
موسكو-سانا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قامت اليوم بقصف مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور. وذكر مصدر في الوزارة في تصريح نشره موقع روسيا اليوم أن معطيات المراقبة “أكدت نجاح الغارات وتحقيقها كل ... المزيد
عباس: قوة العلاقات التاريخية بين سورية ومصر تشكل ضامنا لأمنهما القومي وحاميا لمستقبل شعوب المنطقة-فيديو
دمشق -سانا أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها اليوم وفد نقابة المهندسين المصريين أهمية تعزيز العلاقات بين سورية ومصر على جميع المستويات ولا سيما البرلماني وتعميق أواصر التعاون في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المنطقة برمتها. وذكرت الدكتورة ... المزيد
السفير البابوي في سورية: سورية ستنتصر على الإرهاب وستبقى ملتقى لكل الحضارات
حلب-سانا أكد الكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي في سورية أن بابا الفاتيكان يخص سورية وشعبها بكل المحبة والتقدير متمنيا أن يعم الأمن والسلام هذا البلد مهد الديانات السماوية. وأضاف الكاردينال زيناري خلال زيارته إلى حلب اليوم واستقباله المهنئين في كنيسة ... المزيد
منتخب سورية العسكري يلتقي نظيره الألماني في ربع نهائي كأس العالم
مسقط-سانا تصدر منتخب سورية العسكري لكرة القدم فرق المجموعه الرابعة برصيد سبع نقاط بعد تعادله السلبي مع نظيره المصري في بطولة كأس العالم بسلطنة عمان. وسيلاقي منتخبنا في الدور ربع النهائي نظيره الألماني الذي جاء في المركز الثاني لحساب المجموعة ... المزيد
-
برعاية السيدة أسماء الأسد.. انطلاق التصفيات النهائية لمنافسات الأولمبياد العلمي السوري يوم غد-فيديو
دمشق -سانا برعاية السيدة أسماء الأسد تنطلق يوم غد بدمشق التصفيات النهائية لمنافسات الأولمبياد العلمي ... المزيد
-
بتوجيه من الرئيس الأسد.. العماد الفريج يقوم بجولة ميدانية على عدد من المواقع والنقاط العسكرية في درعا-فيديو
-
التعليم العالي تعلن نتائج مفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2016/2017
-
ضبط ومصادرة ستة أطنان من مادة الفروج المجمدة والمهربة وكميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في حلب
-
العشائر العربية في الحسكة وريفها تؤكد دعمها للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ومواجهته للمخططات المعادية لسورية
-
مستثمرون أجانب يتوقعون تحقيق الاقتصاد الروسي نجاحا ملحوظا خلال العام الحالي
دافوس -سويسرا -سانا أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوفالوف اليوم أن عددا من ... المزيد
-
وزيرا السياحة والمالية يناقشان آلية الوصول إلى اتفاق حول كيفية معاملة المنشآت السياحية ضريبيا-فيديو
-
تداولات سوق دمشق للأوراق المالية 741ر36 مليون ليرة ومؤشر السوق ينخفض 72ر15 نقطة
-
الجزيرة يخطف التعادل من الاتحاد ويحرمه من تصدر الدوري الممتاز لكرة القدم-فيديو
دمشق-اللاذقية-سانا حقق الجزيرة مفاجأة من العيار الثقيل وخطف التعادل من الاتحاد اليوم وحرمه من اعتلاء ... المزيد
-
السوري العظمة والأردني شلباية يتوجان بلقب منافسات الزوجي في الأسبوع الثاني من بطولة آسيا لكرة المضرب
-
تواصل منافسات دوري السويداء بكرة القدم لأندية الدرجة الثالثة
-
فوز العربي على صلخد بدوري السويداء لكرة القدم للأشبال والناشئين
-
بعد نجاحها عام 2016…مبادرة “ضيعتنا” تستهدف قرى جديدة بأنشطتها وورشاتها المتنوعة
اللاذقية-سانا انطلاقة قوية سجلتها مبادرة ضيعتنا التنموية مع بدايات العام الجاري في محافظة اللاذقية تجسدت ... المزيد
-
“أكشن”…مبادرة نوعية تستضيف الطلبة ضمن ظروف تشجع على الدراسة المثمرة قبيل الامتحانات
-
“ماب للاستشارات والتدريب”… مشروع تنموي لبناء القدرات تقوده ثلاث شابات سوريات
-
مبادرة شبابية لإنشاء أول مكتبة تشاركية بحمص
-
تنفيذ اختبار المقدرة اللغوية لحملة شهادة الدكتوراه في الحسكة
الحسكة-سانا نفذ فرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة اليوم اختبار المقدرة اللغوية الخاص بالتقدم لمسابقة ... المزيد
-
أكثر من 180 ألف طالب وطالبة يواصلون تقديم امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة دمشق-فيديو
-
الموسى: الارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات الخاصة ومواكبة أحدث العلوم والمعارف
-
نقابة صيادلة سورية: برنامج للتأهيل والتخصص الصيدلاني اعتبارا من 27 الشهر القادم
-
اهتمام ومتابعة لحماية أشجار ونباتات البيت الدمشقي والحفاظ عليها
دمشق-سانا ارتبطت مدينة دمشق عبر تاريخها بمجموعة من الأزهار والنباتات الخاصة بها أطلقها عليها الدمشقيون ... المزيد
-
قرية “بكا” بالسويداء…أبراج وقصور وخانات ونقوش وكتابات تروي تاريخ عمره آلاف السنين
-
سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
-
حملة “دفيني” في عامها الرابع…تأمين مستلزمات الشتاء وتوزيعها على الأسر المحتاجة
-
جمعيات أهلية صحية تودع 2016.. آلاف الخدمات في رصيدها وخطط لمشاريع جديدة
السويداء-حماة-سانا واصلت الجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي خدماتها رغم التحديات التي فرضتها الأزمة وأثبتت ... المزيد
-
جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالحسكة تطلق مشروعها الصحي الخامس .. خدمات طبية وعمليات جراحية مجانية للمحتاجين
-
الطبقي المحوري يعود للخدمة في مشفى درعا الوطني
-
“مجمع العيادات الشاملة بالسويداء”.. 371 ألف خدمة طبية خلال 2016
-
أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
-
إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
-
نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
-
مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
-
تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
موسكو-سانا بدأ علماء روس بمدينة نوريلسك في سيبيريا بتجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة المناخ في القطب ... المزيد
-
الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
-
شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
-
عودة مركبة الفضاء الصينية المأهولة شنتشو 11 إلى الأرض
-
سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
حلب-سانا تعمل مديرية السياحة في حلب من خلال ورشاتها ولجانها الهندسية المتخصصة على تقصي وإحصاء ... المزيد
-
طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
-
السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
-
بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
-
إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
-
تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
-
جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
-
السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
-
جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
-
إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
-
نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
-
المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
-
التربية تكرم فريق “إيقاع الحياة” على نحت الشجرتين اليابستين في حديقة المنشية بدمشق
دمشق-سانا كرمت وزارة التربية فريق “إيقاع الحياة” الفني الذي قام بنحت شجرتين يابستين عمرهما أكثر ... المزيد
-
اتفاق تعاون علمي بين جامعة دمشق والجامعة الإسلامية الروسية في جمهورية الشيشان
-
حملة تبرع بالدم لتجمع محبي القائد الخالد في خان دنون دعما لجرحى الجيش العربي السوري-فيديو
-
عبد الله: أهمية دور المرأة السورية في الحفاظ على تماسك المجتمع
-
اتحاد العمال في درعا يحدد موعد انعقاد المؤتمرات السنوية للنقابات
درعا-سانا حدد اتحاد العمال في محافظة درعا موعد انعقاد المؤتمرات السنوية للنقابات في الفترة الواقعة ... المزيد
-
محافظ درعا: رفد مديرية الشؤون المدنية بدرعا بموظفين جدد وتفعيل صالة النافذة الواحدة- فيديو
-
فرعا مؤسسة إكثار البذار بدرعا والسويداء: توزيع بذار البطاطا الأجنبية المستوردة على المزارعين
-
منح ترخيص منشأة لصناعة الشواحن الكهربائية الالكترونية
-
توفير المكان المناسب لدور المحاكم ومشاركة الشركات الإنشائية في إعادة الإعمار أهم مطالب أعضاء شعبة المدينة الأولى للحزب في حمص
حمص-سانا طالب أعضاء شعبة المدينة الأولى في فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي بمشاركة الشركات ... المزيد
-
مطالبات بإنشاء هيئة موحدة تعنى بالشهداء وتأمين الخدمات الزراعية للفلاحين في تلكلخ
-
مطالب بتنفيذ مشاريع استثمارية وتأمين أطباء مقيمين في المخرم بريف حمص
-
أعضاء نقابة استصلاح الأراضي بحمص: تأمين آليات خدمية وإنتاجية وإحداث شعبة للتأمين الصحي
-
الفعاليات الأهلية والاجتماعية في حماة وصوران: توفير مواد المحروقات وتطبيق العدالة في التقنين الكهربائي
حماة-سانا طالبت الفعاليات الأهلية والاجتماعية في حماة وصوران بتوفير مواد المحروقات وزيادة حصة المحافظة منها ... المزيد
-
منهجيات تحديث التعليم ومعايير الجودة في ورشة عمل بدار الأسد للثقافة والفنون بحماة
-
فعاليات من محافظة إدلب .. دعم صندوق نقابة المعلمين وإحداث مراكز أبحاث للأطفال وتفعيل عمل الوحدات النسائية
-
إلقاء القبض على عصابتين تقومان بترويج العملة المزورة والسلب والسطو في حماة
-
انتصار حلب وانعكاسه على الساحة العربية.. ندوة فكرية في حلب
حلب-سانا تحت عنوان “انتصار حلب وانعكاسه على الساحة العربية” أقام مكتب الإعداد والثقافة والإعلام في ... المزيد
-
إعادة النظر بموضوع تعيين وتثبيت المعيدين وأعضاء الهيئة التدريسية أبرز مطالب أعضاء المؤتمر السنوي لفرعي جامعتي تشرين وحلب
-
ضبط ومصادرة ستة أطنان من مادة الفروج المجمدة والمهربة وكميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في حلب
-
السفير البابوي في سورية: سورية ستنتصر على الإرهاب وستبقى ملتقى لكل الحضارات
-
استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
محافظات-سانا استشهدت طفلة نتيجة انفجار عبوة متفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة ... المزيد
-
إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
-
فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
-
فرعا حماة وإدلب لفرع منظمة طلائع البعث.. إقامة الملتقى الثقافي الطفلي ومهرجان الحكاية
-
محافظ دير الزور لـ سانا: المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم
دير الزور-سانا أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن “أبطال الجيش العربي السوري والقوات ... المزيد
-
الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
-
فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
-
لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
-
ثلاثة عروض مسرحية في مهرجان مسرح الطفل باللاذقية
اللاذقية-سانا افتتح اليوم في المسرح القومي بمدينة اللاذقية مهرجان مسرح الطفل الذي تقيمه وزارة الثقافة ... المزيد
-
إعادة النظر بموضوع تعيين وتثبيت المعيدين وأعضاء الهيئة التدريسية أبرز مطالب أعضاء المؤتمر السنوي لفرعي جامعتي تشرين وحلب
-
عمال الحمل والنقل البري في اللاذقية: تعديل بعض مواد القانون 17 الناظم للعمل في القطاع الخاص وتثبيت عمال العتالة والخدمات
-
تشكيل منتخب ناشئي اللاذقية للمصارعة للمشاركة في بطولة الجمهورية
-
إكثار بذار طرطوس ينهي توزيع كامل الكمية المكتتب عليها من بذارالبطاطا
طرطوس – سانا أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بطرطوس عمليات توزيع كامل الكمية المكتتب ... المزيد
-
الشفافية كدراسة ممنهجة وثقافة أرقام.. بمحاضرة في ثقافي صافيتا
-
تحسين الواقع الكهربائي وتأمين السماد الازوتي والبوتاس… أهم مطالب اعضاء مجلس محافظة طرطوس
-
دور الثقافة والمصالحات في مواجهة الإرهاب والحرب على سورية في ملتقى البعث الأول للحوار بطرطوس
-
محافظ القنيطرة يزور عددا من النقاط العسكرية في محيط قرية حضر بالريف الشمالي
القنيطرة-سانا زار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر عددا من النقاط العسكرية في موقعي الدلافة ... المزيد
-
وزير الصحة: مضاعفة الجهود وتقديم الخدمة الطبية النوعية لجميع المرضى
-
تأمين مازوت التدفئة لتجمعات النازحين وتأهيل دائرة السجل المدني بالبطيحة أهم مطالب أعضاء مجلس محافظة القنيطرة
-
محافظ القنيطرة: توفير جميع مستلزمات إنجاح العملية الامتحانية وتهيئة الظروف المريحة للطلبة
-
قائد شرطة الحسكة: إعادة تأهيل مبنى فرع الهجرة والجوازات ووضعه في الخدمة خلال الأسبوع الجاري
الحسكة-سانا أكد قائد شرطة الحسكة اللواء فايز غازي أن المحافظة تعكف على وضع فرع الهجرة ... المزيد
-
إقامة مخبز احتياطي وتشجيع المصالحات الوطنية.. أبرز مطالب المشاركين بمؤتمر شعبة مدينة القامشلي للحزب
-
العشائر العربية في الحسكة وريفها تؤكد دعمها للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب ومواجهته للمخططات المعادية لسورية
-
تنفيذ اختبار المقدرة اللغوية لحملة شهادة الدكتوراه في الحسكة
-
في إطار استهدافه للبنى التحتية.. طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه في الحرب على تنظيم داعش الارهابي ... المزيد
-
تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
-
مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
-
مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
-
شهيدنا كرامتنا.. مهرجان لفريق عشاق سورية لتكريم ذوي شهداء وأدباء
ريف دمشق -سانا “شهيدنا كرامتنا”عنوان المهرجان الذي أقامه فريق عشاق سورية “حملة سورية لنا” بالتعاون ... المزيد
-
في إطار الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى ريف دمشق الغربي… إخراج مئة مسلح مع عائلاتهم من بيت جن ومغر المير إلى إدلب
-
وزير الصناعة يتفقد معمل تعبئة مياه الفيجة: رفع الطاقات الإنتاجية لمعامل المياه المعبأة لتلبية طلب السوق المحلية
-
محافظ ريف دمشق: عمليات المصالحة مستمرة وجاهزون لإعادة الخدمات إلى بلدات وقرى الغوطة الشرقية-فيديو
-
فنانو السويداء في مجلسهم السنوي: إحداث هيئة عامة للمسارح والموسيقا
السويداء-سانا طالب أعضاء مجلس فرع نقابة فناني المنطقة الجنوبية بالسويداء بإحداث هيئة عامة للمسارح والموسيقا ... المزيد
-
مطالب بالعمل على زيادة دعم أسر الشهداء وتحسين وضع الخدمات في السويداء
-
بداية جيدة لفريق شهبا في الدوري التصنيفي بكرة القدم للدرجة الثانية
-
غرس 2900 شجرة ضمن حملة تشجير في صلخد بالسويداء