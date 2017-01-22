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آخر الأخبار

المهندس خميس خلال اجتماع اقتصادي متخصص: أهمية اجتراح آليات تطويرية لحسن إدارة الموارد وتحقيق تنمية شاملة

2017-01-21

دمشق-سانا أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية تضافر الجهود والتكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومكونات القطاع الاقتصادي التي تشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني موضحا أن الحكومة مستعدة لاتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات وتعديل التشريعات اللازمة للارتقاء بواقع عمل الاتحادات ووضعها ... المزيد

مجلس الأمن الدولي يدين جرائم التدمير المتعمد للأوابد التاريخية بتدمر على يد تنظيم “داعش” الإرهابي

2017-01-21

نيويورك-القاهرة- سانا أدان مجلس الأمن الدولي جرائم التخريب والتدمير المتعمد للأوابد التاريخية والإرث الثقافي الثمين في مدينة تدمر على يد تنظيم “داعش” الإرهابي. وجاء في بيان للمجلس صدر الليلة الماضية نقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن “الدول الأعضاء في مجلس ... المزيد

الدفاع الروسية: 6 قاذفات روسية بعيدة المدى تستهدف مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور

2017-01-21

موسكو-سانا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قامت اليوم بقصف مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور. وذكر مصدر في الوزارة في تصريح نشره موقع روسيا اليوم أن معطيات المراقبة “أكدت نجاح الغارات وتحقيقها كل ... المزيد

عباس: قوة العلاقات التاريخية بين سورية ومصر تشكل ضامنا لأمنهما القومي وحاميا لمستقبل شعوب المنطقة-فيديو

2017-01-21

دمشق -سانا أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها اليوم وفد نقابة المهندسين المصريين أهمية تعزيز العلاقات بين سورية ومصر على جميع المستويات ولا سيما البرلماني وتعميق أواصر التعاون في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المنطقة برمتها. وذكرت الدكتورة ... المزيد

السفير البابوي في سورية: سورية ستنتصر على الإرهاب وستبقى ملتقى لكل الحضارات

2017-01-21

حلب-سانا أكد الكاردينال ماريو زيناري السفير البابوي في سورية أن بابا الفاتيكان يخص سورية وشعبها بكل المحبة والتقدير متمنيا أن يعم الأمن والسلام هذا البلد مهد الديانات السماوية. وأضاف الكاردينال زيناري خلال زيارته إلى حلب اليوم واستقباله المهنئين في كنيسة ... المزيد

منتخب سورية العسكري يلتقي نظيره الألماني في ربع نهائي كأس العالم

2017-01-21

مسقط-سانا تصدر منتخب سورية العسكري لكرة القدم فرق المجموعه الرابعة برصيد سبع نقاط بعد تعادله السلبي مع نظيره المصري في بطولة كأس العالم بسلطنة عمان. وسيلاقي منتخبنا في الدور ربع النهائي نظيره الألماني الذي جاء في المركز الثاني لحساب المجموعة ... المزيد

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