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آخر الأخبار

التنظيمات الإرهابية تستهدف حي الحمدانية السكني في حلب بـ 10 قذائف صاروخية

2017-01-16

حلب-سانا استهدفت التنظيمات الإرهابية حي الحمدانية السكني في حلب بـ 10 قذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم. وأفاد مراسل سانا نقلا عن مصدر في قيادة الشرطة بأن مجموعات إرهابية تنتشر في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب ... المزيد

بيسكوف: المحادثات السورية السورية في أستانة ليست بديلا عن محادثات جنيف

2017-01-16

موسكو-سانا أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن المحادثات السورية السورية التي يجري التحضير لها في العاصمة الكازاخستانية أستانة تتمم محادثات جنيف مشيرا إلى أن دعوة الإدارة الأمريكية لحضور هذه المحادثات لم تتم بعد . وقال بيسكوف في حديث ... المزيد

شمخاني: دعم سورية يأتي في إطار استراتيجية إيران لحماية جبهة المقاومة ومواجهة الإرهاب

2017-01-16

طهران-سانا جدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني دعم بلاده المستمر لسورية وقيادتها في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها مؤكدا أن هذا الدعم يأتي في إطار استراتيجية بلاده لحماية جبهة المقاومة ومجابهة الإرهاب. وأوضح شمخاني خلال مقابلة ... المزيد

الجهاز المركزي للرقابة المالية يعلن عن مسابقة لتعيين 160 مفتشا في الإدارة المركزية وعدد من المحافظات

2017-01-16

دمشق-سانا أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن إجراء مسابقة لتعيين 160 مواطنا من حملة الإجازة الجامعية في شهادتي الحقوق والتجارة والاقتصاد أو ما يعادلهما بوظيفة مفتش معاون من الفئة الأولى في الإدارة المركزية بدمشق وفروع الجهاز في محافظات درعا وحلب واللاذقية ... المزيد

النشاط الثقافي في ريف دمشق يستعيد زخمه ويتحدى الإرهاب

2017-01-16

ريف دمشق-سانا لم يتوقف النشاط الثقافي في ربوع محافظة ريف دمشق رغم فداحة الإرهاب الذي طال مناطقها وبلداتها واستهدف مؤسساتها وشخصياتها الثقافية. وتعمل مديرية ثقافة ريف دمشق والمراكز التابعة لها على وضع الخطط الثقافية ومتابعة تنفيذها والإشراف على أنشطة المراكز ... المزيد

القضاء المصري يثبت قرار إبطال اتفاقية منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير

2017-01-16

القاهرة-سانا ثبتت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم قرارا قضائيا سابقا ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية تمنح بموجبها السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر . وأصدرت المحكمة الإدارية “الدرجة الأولى في مجلس الدولة” في 21 حزيران ... المزيد

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