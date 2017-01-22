موسكو-سانا أكدت وزارة الدفاع الروسية أن 6 قاذفات استراتيجية روسية بعيدة المدى قامت اليوم بقصف مواقع لتنظيم “داعش” الإرهابي في دير الزور. وذكر مصدر في الوزارة في تصريح نشره موقع روسيا اليوم أن معطيات المراقبة “أكدت نجاح الغارات وتحقيقها كل ... المزيد