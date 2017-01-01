دمشق-سانا بدأت الطوائف المسيحية في سورية بإقامة القداديس احتفاء برأس السنة الميلادية الجديدة. المزيد
آخر الأخبار
ارتفاع عدد قتلى الهجوم المسلح على ملهى ليلي فى مدينة اسطنبول التركية إلى 39 أغلبهم أجانب
اسطنبول-سانا أعلن وزير داخلية النظام التركي سليمان سيولو ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة إلى 39 شخصا بينهم 16 أجنبيا على الأقل موضحا أن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه. ونقلت ... المزيد
إرهابيان انتحاريان يفجران نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري بطرطوس
طرطوس-سانا فجر إرهابيان انتحاريان نفسيهما بحزامين ناسفين بعد منتصف الليلة الماضية على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس. وأفاد مراسل سانا في طرطوس أن دورية أمنية أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على الكورنيش البحري ما أدى إلى ... المزيد
مجلس الأمن الدولي يتبنى مشروع القرار الروسي بشأن وقف الأعمال القتالية في سورية
نيويورك-سانا تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة. ويؤكد القرار الذي حمل الرقم 2336 على سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. كما ... المزيد
الرئيس روحاني يؤكد خلال لقائه المعلم استمرار دعم إيران لسورية في معركتها ضد الإرهاب حتى تحقيق النصر وعودة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية كافة
طهران-سانا تلبية للدعوة التي تلقاها وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين من محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني وفي إطار التنسيق والتشاور الوثيقين بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية استقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد ظهر ... المزيد
البطريرك أفرام الثاني: انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب
حلب -سانا أكد غبطة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب مشددا على أن هذا النصر الذي تحقق بصمود الشعب وتلاحمه ... المزيد
-
“منظمة الوفاء سورية كرامتي.. سوا” تكرم عددا من عناصر الجيش العربي السوري بريف دمشق
دمشق-سانا كرم وفد من “منظمة الوفاء سورية كرامتي.. سوا” عددا من عناصر الجيش العربي السوري بريف دمشق وذلك بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية وقدم ... المزيد
-
الحرارة غدا حول معدلاتها أو أدنى بقليل وزخات من المطر فوق المناطق الشمالية والغربية والساحلية
-
مخلوف يشارك في حملة تشجير ويتفقد عمليات الترميم في ريف اللاذقية الشمالي
-
مصدر مسؤول في الخارجية: سورية تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي المزدوج الذي ارتكبه انتحاريون من تنظيم “داعش” في أحد أسواق بغداد
-
وزير الصحة: ضرورة جهوزية المشافي لاستقبال المرضى والحالات الإسعافية
-
بهدف تشديد الحصار على السوريين.. عقوبات أمريكية جديدة بحق أجنحة الشام للطيران
دمشق-سانا في إطار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وبهدف تشديد الحصار على سورية وقتل إرادة السوريين أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران أن ... المزيد
-
التجارة الداخلية: الزام التجار من منتجين ومستوردين بتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية
-
وزير الزراعة الروسي.. صادرات روسيا من الحبوب في العام الزراعي الجاري ستبلغ نحو 40 مليون طن
-
فوز الفتوة على الطليعة وتعادل تشرين مع المجد في الدوري الممتاز لكرة القدم
دمشق-سانا حقق الفتوة فوزا مهما على الطليعة اليوم بهدفين دون رد ليحصد اول ثلاث نقاط له وليرتقي الى المركز الخامس في سلم الترتيب العام في ... المزيد
-
منتخب سورية لكرة السلة للرجال يبدأ غدا معسكرا تدريبيا تحضيرا لبطولة غرب آسيا
-
احتفالية لنادي عرى بالسويداء في ختام الموسم الرياضي
-
تعادل هال سيتي وإيفرتون في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم
-
بمشاركة أكثر من مئة طفل…جمعية “نحن سورية” تقيم حفلا لأبناء الشهداء وجرحى الجيش باللاذقية
اللاذقية-سانا للعام الرابع على التوالي أقامت جمعية “نحن سورية” احتفاليتها السنوية لأكثر من مئة طفل من أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري بمناسبة عيد الميلاد ... المزيد
-
“ميلاد الأمل”…فعالية ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال في مشفى تشرين باللاذقية
-
مشروع “لاقونا ع الطريق”…حفل موسيقي في الآرت هاوس بدمشق
-
السورية رهف هارون تنال لقب الوصيفة الأولى ضمن برنامج “الملكة”
-
جامعة حماة تعلن إجراء اختبار لتعيين 76 عاملا من الفئتين الرابعة والخامسة
حماة-سانا أعلنت جامعة حماة عن إجراء اختبار لتعيين 76 عاملا وعاملة بصفة دائمة من الفئتين الرابعة والخامسة. وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان في ... المزيد
-
فرع جامعة دمشق بالسويداء: استئناف الدوام وتقديم الامتحانات العملية اليوم في جميع الكليات
-
التربية تصدر برامج امتحانات الدورة الأولى للثانوية المهنية لعام 2017
-
وزارة التربية خلال عام 2016.. أولويات جديدة للإرتقاء بالعملية التربوية والتعليمية
-
“مكتبة الأطفال العمومية” و”مجموعة دار” الروسية تحتفلان بعيد الميلاد بطريقة تراثية فريدة
اللاذقية-سانا كعادتها في كل عام تقدم “مكتبة الأطفال العمومية” لروادها مجموعة من الاحتفاليات المميزة الخاصة بعيدي الميلاد ورأس السنة لكن هذه المرة تفردت المكتبة بتعريف ... المزيد
-
مسابقات وألعاب في حفل ترفيهي للأطفال بحمص
-
“مركز الأعمال الوطني”..رفد سوق العمل بالمهارات والخبرات الضرورية
-
“أحلى عيد”.. مبادرة نسائية لتوزيع الهدايا على أطفال الشهداء والمحتاجين بمناسبة الأعياد
-
برنامج التلقيح الوطني يقترب من عامه الـ 39 وأبرز أولوياته رفع نسب التغطية لجميع اللقاحات إلى 90%
دمشق -سانا يدخل برنامج التلقيح الوطني الأسبوع القادم عامه التاسع والثلاثين وعلى جدوله أهداف أبرزها رفع نسب التغطية لجميع اللقاحات إلى 90 بالمئة وإعلان سورية ... المزيد
-
جمعية الشباب الخيرية تخدم 90 ألف مريض في مركزها الطبي بدمر خلال العام الجاري
-
في دراسة جديدة لوزارة الصحة… التهاب الكبد (بي) منخفض بين الفئات العمرية الصغيرة بفضل اللقاح وارتفاع نسب النوع (سي) لدى فئات محددة
-
دراسة حديثة: الرضاعة الطبيعية تجنب الأم مشاكل صحية خطيرة
-
استهلاكية دمشق توزع عبر سياراتها الجوالة المياه والغاز والمواد الغذائية
-
ضبط مستودعات من مادة الغاز المنزلي في منطقة بساتين خلف الرازي بدمشق تباع بصورة غير نظامية وبسعر زائد
-
نفرح سوا” مبادرة لفريق عطاء التطوعي تستهدف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
”ألف نون” للفنون والروحانيات تطلق مشروعها الجديد (لوحة وجملة) لدعم المجتمع المحلي في سورية
-
أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية” باللغات الثلاث العربية والإنكليزية والفرنسية وجاء المعجم ... المزيد
-
إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
-
نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
-
مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
-
الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
بكين-سانا أطلقت الصين قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمال الصين اليوم. ونقلت شينخوا الصينية ... المزيد
-
شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
-
عودة مركبة الفضاء الصينية المأهولة شنتشو 11 إلى الأرض
-
الجامعات السورية تشارك في النهائي العربي العشرين للمسابقة البرمجية الجامعية الإقليمية في مصر
-
طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
بودابست-سانا شارك ثلاثة سوريين من طلاب الدراسات العليا بجامعة بازماني بيتر الكاثوليكية في هنغاريا في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية في موقع بالاتون ساماش جنوب ... المزيد
-
السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
-
بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
-
دائرة آثار جبلة تدرس إعادة تأهيل حمام السلطان ابراهيم
-
إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية خلال الفترة السابقة. وبينت “نعيمة محرطم” مديرة القلعة ... المزيد
-
تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
-
جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
-
السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
-
جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين سورية ومصر وتكوين مظلة الصناعيين السوريين تمكنهم من متابعة شؤونهم ... المزيد
-
إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
-
نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
-
المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
-
التجارة الداخلية وحماية المستهلك تواصل حملة توزيع المياه والغاز والمواد الغذائية في عدة أحياء بدمشق
دمشق سانا واصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم حملة توزيع وبيع صناديق المياه المعدنية واسطوانات الغاز والمواد الغذائية بسعرها النظامي بمناطق القصاع وباب توما ... المزيد
-
نادي خطى المغامرة السوري ينظم مسيرة شموع الأمل في دمشق- فيديو
-
استهلاكية دمشق توزع عبر سياراتها الجوالة المياه والغاز والمواد الغذائية-فيديو
-
اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني: حشد الإمكانيات دعماً للجيش العربي السوري
-
توزيع مجموعة من الهدايا والألعاب مقدمة من أطفال روسيا إلى الأطفال المقيمين في مركز الاقامة المؤقتة في بلدة سعسع
ريف دمشق-سانا تم اليوم توزيع مجموعة من الهدايا والألعاب مقدمة من أطفال جمهورية روسيا الاتحادية إلى الأطفال المقيمين في مركز الإقامة المؤقتة في بلدة سعسع ... المزيد
-
تجمع محبي القائد الخالد يكرم فوج إطفاء مدينة عدرا الصناعية- فيديو
-
احتفال ديني في دير عطية بمناسبة عيدي الميلاد والمولد النبوي
-
أعضاء مجلسي الزراعة والتشجير بريف دمشق: ضرورة استثمار كل أراضي المحافظة
-
روسيا تقدم مشفى متنقلا لمديرية صحة حلب في إطار مساعداتها للسوريين
حلب-سانا في إطار دعمها للسوريين في مواجهة الإرهاب والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية من قبل بعض الدول الغربية والاقليمية قدمت روسيا الاتحادية مشفى ... المزيد
-
البطريرك أفرام الثاني: انتصار حلب هو تأكيد انتصار سورية القريب على الإرهاب
-
المياه تعود تدريجياً إلى محطات التعقيم والضخ في مدينة حلب
-
محافظ حلب: عودة مخبز الحمدانية للعمل بعد إصلاح ما خربته الاعتداءات الإرهابية
-
محافظ حمص يتفقد واقع الأسر المهجرة من قرية الزارة ويزور عددا من جرحى الجيش العربي السوري بالمدينة
حمص-سانا بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية تفقد محافظ حمص طلال البرازي اليوم واقع الاسر المهجرة من قرية الزارة في مركز الشهيد هيثم بيطار في حي ... المزيد
-
قصة وشعر ونثر في منبر المركز الثقافي بحمص
-
مجلس مدينة حمص يصدق على إزالة وترحيل الأنقاض من أحياء المدينة
-
انطلاق حملة التشجير الوطنية خلال احتفال مركزي ببلدة الناصرة بحمص
-
مخلوف يشارك في حملة تشجير ويتفقد عمليات الترميم في ريف اللاذقية الشمالي
اللاذقية-سانا بمناسبة عيد الشجرة بدأت مديرية زراعة اللاذقية من قرية بيت الشكوحي بالريف الشمالي للمحافظة اليوم حملة تشجير لزراعة 500 ألف شجرة حراجية من 25 ... المزيد
-
محافظة اللاذقية تكرم 100 عامل نظافة
-
توقيع المجموعة النثرية “في حضرة النجوم” للشاعرة جنان الوكيل
-
توزيع 416 بطاقة معونة لذوي الشهداء في اللاذقية
-
محافظ طرطوس وأمين فرع الحزب يزوران جرحى الجيش العربي السوري بالمشفى العسكري
طرطوس-سانا تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن زار محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وامين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي مهنا مهنا مساء اليوم جرحى الجيش ... المزيد
-
إطلاق حملة نظافة في مدينة بانياس
-
وزير الأوقاف لوفد من علماء الدين في روسيا: وقوف روسيا إلى جانب الشعب السوري يمثل وقوفا لجانب قيم الحق والعدالة
-
محافظ طرطوس: الحياة تسير بشكل اعتيادي وطبيعي في طرطوس ولا صحة للشائعات عن تعطيل المدراس غدا في المدينة
-
وزير الصناعة يطلع على استعدادات شركة البورسلان والأدوات الصحية في حماة للإقلاع بالعمل والإنتاج
حماة-سانا أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو ضرورة تأمين مادة الخردة التي تشكل الأساس لانطلاقة معمل صهر الخردة في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في ... المزيد
-
توفير المناهج التعليمية لكل الاختصاصات في المدارس التطبيقية… أهم مداخلات مجلس فرع منظمة الطلائع في حماة
-
تكريم عدد من الطلاب المتفوقين
-
تركيب 120 جهاز إنارة للشوارع يعمل على الطاقة الشمسية في سلمية بمحافظة حماة
-
فرع نقابة المحامين بالحسكة يزور عدد من نقاط التفتيش التابعة للجيش العربي السوري في المحافظة
الحسكة-سانا قام فرع نقابة المحامين في الحسكة مساء اليوم بتنفيذ جولات ميدانية إلى عدد من نقاط التفتيش والنقاط العسكرية التابعة للجيش العربي السوري في مدينة الحسكة بمناسبة ... المزيد
-
إكثار بذار الحسكة: توزيع 3450 طنا من بذار القمح والشعير
-
وصول 353 خيمة عائلية وكمية من الألبسة إلى الحسكة عبر الجسر الجوي
-
مياه الحسكة تستلم أربع مولدات كهربائية وجهازي تعقيم مياه من الصليب الأحمر
-
الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
دمشق-سانا أعلن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أنه تم اليوم شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء محافظة دير الزور في ... المزيد
-
فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
-
لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
-
الطيران المروحي السوري ينقل كمية جديدة من الأدوية إلى مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي
-
تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
محافظات-سانا في سلسلة الجرائم والفظائع التي يرتكبها تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بحق السوريين أقدم إرهابيوه على إعدام 3 أشخاص بينهم امرأتان في ... المزيد
-
مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
-
مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
-
“قوات سورية الديمقراطية” تعلن بدء استعادة ريف الرقة الشمالي من تنظيم “داعش” الإرهابي وتسيطر على مزرعة قرتاجا
-
فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
إدلب-سانا أكد فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة إدلب قيام إرهابيين بالسطو على إحدى سياراته خلال تنفيذها مهمة إنسانية في ريف إدلب. وقال فرع ... المزيد
-
فرعا حماة وإدلب لفرع منظمة طلائع البعث.. إقامة الملتقى الثقافي الطفلي ومهرجان الحكاية
-
استشهاد طفلة وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب
-
ارتقاء شهيد وإصابة شخصين نتيجة اعتداء إرهابي بـ 7 قذائف صاروخية على بلدة الفوعة في ريف إدلب
-
“لمة محبة” تنظم فعالية السلام لسورية في شهبا
السويداء-سانا بمناسبة عيد رأس السنة الميلادية نظمت مجموعة “لمة محبة” بمدينة شهبا في السويداء مساء اليوم فعالية بعنوان “السلام لسورية” في المعبد الامبراطوري الأثري تضمنت ... المزيد
-
بمناسبة نصر حلب وعيد الميلاد… نسائي السويداء يقيم يوم الفرح
-
وضع مركزي تحويل كهربائيين جديدين بالخدمة في السويداء واستبدال 6 مراكز تحويل باستطاعة أكبر
-
العشي: تشديد الرقابة والاهتمام بالنظافة والالتزام بالأسعار في سوق اللحوم بالسويداء
-
محافظة القنيطرة ولجنة دعم الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي تنظمان وقفة تضامنية مع أسرى الجولان
القنيطرة-سانا نظمت محافظة القنيطرة بالتعاون مع لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم وقفة تضامنية مع أسرى الجولان وذلك أمام مبنى المحافظة ... المزيد
-
فعاليات رسمية وأهلية تناقش أهمية وآليات الانضمام الى الفيلق الخامس في درعا والقنيطرة
-
افتتاح سوق خيري للألبسة في قرية جبا بالقنيطرة
-
محافظ القنيطرة: تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني
-
960 طنا كمية بذار القمح المباعة بدرعا وتوزيع أكثر من 37 ألف طن على الفلاحين بالحسكة
درعا والحسكة-سانا باع فرع المؤسسة العامة لاكثار البذار في درعا نحو 960 طنا من بذار القمح المغربل والمعقم للفلاحين لتغطية احتياجاتهم في الموسم الزراعي /2016/2017/. ... المزيد
-
فعاليات رسمية وأهلية تناقش أهمية وآليات الانضمام الى الفيلق الخامس في درعا والقنيطرة
-
تقديرا لتضحيات الجيش ودعما للجرحى… مجموعة ماي سنتر الاقتصادية تنفذ حملة تبرع بالدم في مدينة درعا
-
تسوية أوضاع 510 أشخاص من مدينة الصنمين بينهم 150 مسلحاً سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة-فيديو