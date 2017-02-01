موسكو-أبو ظبي-سانا أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية الوسائل السياسية والدبلوماسية في التوصل إلى تسوية للأزمة في سورية والأزمات الأخرى وعلى أساس الحوار الشامل. وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم: إن “لافروف والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو ... المزيد