بيروت-سانا بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد شارك سفير سورية في لبنان علي عبدالكريم في مراسم جنازة مطران القدس فى المنفى والنائب البطريركي العام للقدس هيلاريون كبوجي والتي أقيمت برئاسة بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام ... المزيد
آخر الأخبار
مركز التنسيق الروسي: المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية
اللاذقية – سانا أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية 14 مرة في عدة محافظات سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال المركز في بيان له: “أنه تم رصد 14 خرقا لاتفاق وقف ... المزيد
الجيش العربي السوري يدمر آليات لتنظيم جبهة النصرة ويوقع قتلى بين صفوفه بريفي حمص وحماة
حماة-سانا أفاد مراسل سانا بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة قضت على 23 إرهابيا من “جبهة النصرة” على محور القنيطرات عز الدين بريف حمص الشمالي. كما أحبطت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية هجوم إرهابيين من ... المزيد
اجتماع موسع للجان المصالحات المحلية في الغوطة الشرقية… محافظ ريف دمشق: الحكومة تعمل على تفعيل المصالحات وتوسيع نطاقها
ريف دمشق-سانا عقد في مبنى محافظة ريف دمشق اليوم اجتماع لمناقشة الآراء والأفكار لتفعيل المصالحات وإنجاحها في الغوطة الشرقية وذلك بحضور محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم وممثلي لجان المصالحات المحلية في الغوطة ورئيس مركز التنسيق الروسي للمصالحات العماد اغور ... المزيد
البابا فرنسيس يدعو إلى تضافر الجهود في مواجهة التطرف
الفاتيكان-سانا أدان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الاعتداءات الإرهابية التي تجري في العالم مجددا دعوته لتضافر الجهود في مواجهة التطرف. وندد البابا فرنسيس خلال كلمة له أمام السفراء المعتمدين في الفاتيكان بـ”الجنون القاتل” للإرهاب المتطرف داعيا جميع السلطات الدينية في ... المزيد
إعادة فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية
طرطوس-سانا أعيد اليوم فتح ميناءي طرطوس واللاذقية التجاريين ومصب النفط ومرافئ النزهة بعد زوال الفعالية الجوية المتشكلة أمس جراء العاصفة المطرية. وأكد مدير عام الموانئ البحرية العميد ميثم اليوسف في تصريح لمراسل سانا أنه تم فتح أبواب الملاحة بعد أن ... المزيد
-
الأرصاد: الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات
دمشق-سانا تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات ... المزيد
-
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى مساء اليوم
-
حيدر : العام الحالي سيكون لتجذير المصالحات المحلية وترسيخها
-
المفتاح لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين: تنفيذ برامج تسهم في تحسين ظروف العمل الإعلامي
-
تخريج الدفعة الرابعة من طلاب معهد الشام العالي بدار الأوبرا في دمشق-فيديو
-
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 66ر25 نقطة وقيمة التداولات 697ر21 مليون ليرة
دمشق – سانا ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات اليوم 66ر25 نقطة ... المزيد
-
اتفاقية تعاون بين غرف التجارة السورية والعراقية لتدعيم التعاون في مجالات الاستيراد والتصدير والترانزيت
-
هبوط الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار
-
منافسات قوية في المرحلة الأولى من دوري الفروسية للقفز على الحواجز
ريف دمشق – سانا شهدت المرحلة الأولى من دوري الفروسية للقفز على الحواجز التي أقيمت ... المزيد
-
انطلاق منافسات المجموعة الخامسة من دوري “ام تي ان” التصنيفي لكرة القدم داخل الصالات
-
افتتاح دورتي حكام ومدربين مستجدين برياضة الدراجات في السويداء واللاذقية
-
اختتام بطولة مدارس اللاذقية للريشة الطائرة
-
أسبوع من الأنشطة الاحتفالية…”بسمة وعيد وحب” مبادرة لفريق صبايا حمص التطوعي
حمص-سانا على مدى خمسة أيام متواصلة أطلق فريق “صبايا حمص التطوعي” مبادرته الاحتفالية “بسمة وعيد ... المزيد
-
تمهيدا لإقامة مشاريعهن الخاصة…تخريج 26 شابة من دورة خياطة لفرع الاتحاد النسائي باللاذقية
-
“معرض الشمعدان 2 ” …طروحات فنية بلمسات شبابية متميزة
-
بهدف التعامل مع الحالات الطارئة…تخريج 30 متدربا ومتدربة من دورة الإسعافات الأولية في جامعة تشرين
-
تخريج الدفعة الرابعة من طلاب معهد الشام العالي بدار الأوبرا في دمشق-فيديو
دمشق-سانا نظم اليوم معهد الشام العالي للعلوم الشرعية واللغة العربية والدراسات والبحوث الإسلامية ملتقى قيم ... المزيد
-
إجراء تقييم للسنة التحضيرية في الكليات الطبية أبرز المطالب في جامعة دمشق
-
مجلس التعليم العالي: تسوية أوضاع طلاب جامعة حلب من مناطق نبل والزهراء وكفريا والفوعة
-
جامعة دمشق: اختبار معياري استدراكي للراغبين بالتقدم إلى مفاضلة ملء شواغر الدراسات العليا
-
معهد “الآمال لذوي الإعاقة” …خدمات علاجية وتربوية وتأهيلية للمعاقين ومشاريع مستقبلية واعدة
ريف دمشق-سانا يقدم “معهد الآمال لذوي الإعاقة” في القطيفة الذي افتتح قبل عشرة أعوام خدماته ... المزيد
-
هدايا وألعاب وشخصيات كرتونية للأطفال في اليوم المفتوح الذي نظمته “جمعية كريم” بحمص بمناسبة الأعياد
-
فعاليات واحتفاليات منوعة نفذتها “جمعية البيادر الخيرية” ضمن أسبوع الأعياد
-
جمعية تساما..تقديم مساعدات طبية وإنسانية لشرائح اجتماعية منوعة وثقافية للطلاب المتفوقين
-
أكثر من 480 ألف خدمة طبية في مشفى القامشلي و20 ألفا في المركز الطبي للمعلمين بالحسكة خلال عام
الحسكة-سانا أكد مدير الهيئة العامة لمشفى القامشلي الدكتور عمر العاكوب تأمين حاجة المشفى من الأدوية ... المزيد
-
الجمعية الأهلية السورية لترقق العظام.. دراسة حول علاقة السكري بالهشاشة وتوسيع مبادرة توعية طلاب المدارس ضمن برنامجها لعام 2017
-
أمل جديد لمرضى السرطان عبر باحث سوري يسجل أربع براءات اختراع في مجال المواد الدوائية الخاصة بالمرض
-
صحة حماة: إقبال متزايد من السيدات على فحص الماموغرام
-
أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
-
إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
-
نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
-
مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
-
تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
موسكو-سانا بدأ علماء روس بمدينة نوريلسك في سيبيريا بتجربة تكنولوجيا جديدة لمراقبة المناخ في القطب ... المزيد
-
الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
-
شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
-
عودة مركبة الفضاء الصينية المأهولة شنتشو 11 إلى الأرض
-
طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
بودابست-سانا شارك ثلاثة سوريين من طلاب الدراسات العليا بجامعة بازماني بيتر الكاثوليكية في هنغاريا في ... المزيد
-
السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
-
بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
-
دائرة آثار جبلة تدرس إعادة تأهيل حمام السلطان ابراهيم
-
إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
-
تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
-
جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
-
السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
-
جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
-
إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
-
نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
-
المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
-
الشبيبة تكرم الطلاب الفائزين بمسابقات الأولمبياد العلمي السوري على مستوى دمشق-فيديو
دمشق-سانا كرمت قيادة فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة ومديرية تربية دمشق وإدارة مشروع بكرا إلنا ... المزيد
-
فعالية ثقافية وفيلم للتعريف بتاريخ مدينة النبك في ثقافي أبو رمانة
-
المشاركون في ملتقى الحوار القومي التاسع: ضرورة بناء استراتيجية عربية وتكوين خطاب موحد لمواجهة التطرف والإرهاب- فيديو
-
شخصيات رسمية وحزبية وفنية وشعبية تقدم التعازي بوفاة الراحل فنان الشعب رفيق سبيعي
-
الشعر والقصة ضمن أمسية أدبية منوعة في ثقافة درعا
درعا-سانا أقامت دار الثقافة في درعا اليوم أمسية أدبية منوعة جمعت الشعر والقصة تناول خلالها ... المزيد
-
الهنوس يؤكد خلال تفقده سير الامتحانات الجامعية اتخاذ جميع الإجراءات لمساعدة الطلاب في تقديم امتحاناتهم بالشكل المطلوب
-
استمرار توزيع بذار القمح في درعا حتى منتصف الشهر الجاري
-
صناعة درعا: تنامي القطاع الصناعي والحرفي وإدخال منشآت جديدة لسوق العمل
-
محافظ حمص يتفقد القريتين ويتابع الشأن الخدمي والمعيشي للاهالي العائدين إلى منازلهم
حمص – سانا زار محافظ حمص طلال البرازي وعدد من مديري المؤسسات الخدمية مدينة القريتين ... المزيد
-
دوريات يومية لمنع التعديات على الثروة الحراجية في السويداء وحمص
-
إسكان حمص: تجهيز وإكساء 1500 مسكن شبابي لتسليمها للمكتتبين مطلع العام القادم
-
دائرة الصحة الحيوانية بحمص: قطعان الثروة الحيوانية خالية من أي أمراض سارية أو معدية
-
محمد الشيخ خليل لاعب متميز في بناء الأجسام يطمح للانضمام إلى المنتخب الوطني
حماة-سانا بدأ اللاعب محمد الشيخ خليل من مواليد حماة عام 1980 ممارسة رياضة بناء الأجسام ... المزيد
-
محافظ حماة يطلع على سير العملية التعليمية في مدارس بلدة معردس
-
محلج الفداء بحماة: حلج 258 طنا من الأقطان المحبوبة الواردة من المحافظات الشرقية
-
دورة علفية جديدة للدواجن بحماة تستمر حتى نهاية آذار المقبل
-
عرض أوبريت “الدم حبر الحق” في حلب تكريماً لأسر الشهداء وللجيش العربي السوري واحتفاء بانتصار حلب
حلب-سانا برعاية نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة العماد فهد جاسم الفريج وزير الدفاع قدمت ... المزيد
-
مدير صحة حلب: ترميم وصيانة مشفى العيون في حي قاضي عسكر لوضعه في الخدمة كخطوة أولى لإعادة تأهيل القطاع الصحي
-
عودة 3825 تلميذا إلى مقاعد الدراسة وورشات الصيانة تعيد تأهيل 17 مدرسة في الأحياء الشرقية بحلب
-
إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
-
إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
ادلب وحلب-سانا أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي اردوغان وآل ... المزيد
-
فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
-
فرعا حماة وإدلب لفرع منظمة طلائع البعث.. إقامة الملتقى الثقافي الطفلي ومهرجان الحكاية
-
استشهاد طفلة وإصابة 4 أشخاص بينهم طفلان جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب
-
الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
دمشق-سانا أعلن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية المهندس عمار محمد أنه تم اليوم شحن أربعة ... المزيد
-
فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
-
لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
-
الطيران المروحي السوري ينقل كمية جديدة من الأدوية إلى مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي
-
جامعة تشرين تستكمل التحضيرات لامتحانات الدورة الفصلية الأولى
اللاذقية-سانا استكملت جامعة تشرين التحضيرات اللازمة لامتحانات الدورة الفصلية الأولى التي تبدأ بتاريخ الـ 13 ... المزيد
-
بطل الدراجات علي علي: طموحي تحقيق لقب بطولة آسيا
-
محافظ اللاذقية: الانتهاء من جرد كل المخالفات في المنطقة الصناعية وفق جدول زمني محدد
-
محافظ اللاذقية يلتقي وفدا يمثل الكنائس الإنجيلية المشيخية في أمريكا
-
إعادة فتح الموانئ في اللاذقية وطرطوس مع انحسار العاصفة المطرية
طرطوس-سانا أعيد اليوم فتح ميناءي طرطوس واللاذقية التجاريين ومصب النفط ومرافئ النزهة بعد زوال الفعالية ... المزيد
-
جنوح باخرة ترفع علم توغو مقابل كورنيش الحميدية جنوب طرطوس بسبب الأحوال الجوية السائدة
-
وصول سفينة تحمل 500 طن من المواد الغذائية إلى مرفأ طرطوس مقدمة من جمهورية كازاخستان إلى الشعب السوري
-
الاقتصاد والتجارة الخارجية بطرطوس: 1610 إجازات وموافقة استيراد خلال عام 2016 بقيمة 954 مليار ليرة سورية
-
تقديرا لجهودهم … تكريم 44 من العاملين في شركات كهرباء القنيطرة ودمشق وريفها
القنيطرة- سانا كرمت محافظة القنيطرة اليوم 44 عاملا في قطاع الكهرباء في شركات القنيطرة ودمشق ... المزيد
-
توزيع 12 ألف غرسة مثمرة على الجمعيات التعاونية في القنيطرة
-
محافظ القنيطرة: توزيع مادة الغاز إلى مستحقيها وعدم السماح لضعاف النفوس بالاتجار بها
-
بحث سبل إقامة مشروعات استثمارية لصالح الوحدات الإدارية بالقنيطرة
-
انقطاع التيار الكهربائي عن مدينتي الحسكة والقامشلي بسبب انخفاض منسوب المياه الواردة لسد تشرين
الحسكة-سانا أدى انخفاض منسوب المياه الواردة لسد تشرين إلى ضعف توليد الطاقة الكهربائية الموجودة في ... المزيد
-
زراعة الحسكة.. توفر الأدوية البيطرية لحملات التلقيح لتحصين الثروة الحيوانية
-
وصول كمية جديدة من المساعدات عبر الجسر الجوي إلى الحسكة
-
ملتقى “المثقفين الحواري” بالقامشلي: الجيش العربي السوري هو الضامن للقضاء على الإرهاب
-
تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
محافظات-سانا في سلسلة الجرائم والفظائع التي يرتكبها تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بحق ... المزيد
-
مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
-
مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
-
“قوات سورية الديمقراطية” تعلن بدء استعادة ريف الرقة الشمالي من تنظيم “داعش” الإرهابي وتسيطر على مزرعة قرتاجا
-
اجتماع موسع للجان المصالحات المحلية في الغوطة الشرقية… محافظ ريف دمشق: الحكومة تعمل على تفعيل المصالحات وتوسيع نطاقها
ريف دمشق-سانا عقد في مبنى محافظة ريف دمشق اليوم اجتماع لمناقشة الآراء والأفكار لتفعيل المصالحات ... المزيد
-
محافظ ريف دمشق يؤكد للجنة حماية معلولا ضرورة أن تعكس عمليات الترميم عراقة وتاريخ المدينة
-
مهرجان جماهيري في الكسوة احتفالاً بإنجاز المصالحة المحلية فيها- فيديو
-
وصول قافلة مساعدات إلى مدينة المعضمية لتوزيعها على الأهالي
-
تشكيل رابطة مشجعين وداعمين لنادي الرحى بالسويداء
السويداء- سانا شكلت إدارة نادي الرحى بالسويداء رابطة مشجعين وداعمين للنادي مؤلفة من خالد ومروان ... المزيد
-
دوريات يومية لمنع التعديات على الثروة الحراجية في السويداء وحمص
-
الكشف عن أساسات السور الجنوبي لمعبد بعل شامين في موقع سيع الأثري بالسويداء
-
كتابك القديم هو كتابي الجديد… ضمن فعاليات مشروع شغف الثقافي بالسويداء