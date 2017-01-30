دمشق -سانا قرر اجتماع عمل خاص في وزارة المالية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع إستراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. كما تقرر ... المزيد
آخر الأخبار
القيادة العامة للجيش: عمليات الجيش العربي السوري ساهمت بتهيئة الظروف لإنجاز مصالحات في عدد من قرى وبلدات وادي بردى بريف دمشق-فيديو
دمشق- سانا أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن العمليات العسكرية للجيش العربي السوري ساهمت في تهيئة الظروف لإنجاز تسويات ومصالحات في عدد من القرى والبلدات بمنطقة وادي بردى في ريف دمشق الغربي. وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت ... المزيد
وزير الموارد المائية: بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها بشكل تدريجي إلى منازل الأهالي- فيديو
دمشق-ريف دمشق-سانا أعلن المهندس نبيل الحسن وزير الموارد المائية بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها إلى منازل الأهالي. ولفت الحسن في حديث للتلفزيون العربي السوري إلى أن ورشات الصيانة بدأت عملية ضخ المياه إلى خزانات ... المزيد
يجري 2200 تحليل بالساعة الواحدة.. مخبر جديد للتحاليل الطبية في مشفى الأسد الجامعي بدمشق-فيديو
دمشق-سانا افتتح في مشفى الأسد الجامعي بدمشق اليوم مخبر جديد لإجراء التحاليل الطبية الكيميائية والهرمونية والأدوية والواسمات الورمية والفيروسية والجرثومية بمعدل 2200 تحليل بالساعة الواحدة. وفي تصريح للإعلاميين عقب افتتاح المخبر أكد الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي أن عمل ... المزيد
الموارد المائية باللاذقية: خطة للاستفادة القصوى من منشآت الري والتوسع بالربط الهيدروليكي بين السدود
اللاذقية-سانا أكد مدير الموارد المائية في اللاذقية أن المديرية تتابع إجراء التحريات لإمكانية إقامة سدات لحصاد مياه الأمطار بالمحافظة واستكمال تنفيذ السدات السطحية بهدف الاستفادة من تخزين أكبر كمية ممكنة من المياه لأغراض الشرب وإرواء جميع الأراضي القابلة للري بالمحافظة. ... المزيد
سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلق سراح الأسيرة بشيرة محمود بعد نحو سنتين من اعتقالها
القنيطرة-سانا أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سراح الأسيرة بشيرة محمود من قرية مجدل شمس في الجولان المحتل بعد قضائها 22 شهرا في سجون الاحتلال. وقالت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال في بيان بمناسبة إطلاق سراح الأسيرة ... المزيد
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العدل تدعو الخبراء والمختصين لإبداء ملاحظاتهم على مشروع قانون الهجرة غير المشروعة
دمشق-سانا أعلنت وزارة العدل اليوم أنها نشرت على موقعها الالكتروني مشروع قانون “الهجرة غير المشروعة”. ... المزيد
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درجات الحرارة قريبة من معدلاتها غدا .. وحالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية حتى مساء اليوم
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مجلس محافظة ريف دمشق: توسيع المشاركة والاستفادة من دور المجتمع المحلي والأهلي والوجهاء في عمليات المصالحة
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المهندس خميس خلال اجتماع عمل بوزارة المالية: تحقيق نقلة في أداء القطاع المالي يحظى بأولوية عمل الحكومة.. خطوات تنفيذية لحل مشكلة الكهرباء وتأمين الوقود
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دعم القطاع السياحي وعمال المواد الغذائية والمصارف والتامين أبرز المطالب في اللاذقية وحلب والقنيطرة
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غرفة تجارة دمشق تعيد تفعيل مركزها للتدريب الإداري
دمشق-سانا أعلنت غرفة تجارة دمشق عن إعادة تفعيل مركز التدريب الإداري التابع لها بهدف تدريب ... المزيد
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الغربي يؤكد أهمية الانطلاق بمعرض الباسل للإبداع والاختراع إلى العالمية
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أكثر من 31 مليار ليرة إيرادات مرفأي اللاذقية وطرطوس العام الماضي
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استقبال حافل لمنتخب سورية العسكري في مطار دمشق الدولي بعد إحرازه المركز الثالث في بطولة العالم العسكرية
دمشق-سانا وصلت بعثة منتخب سورية العسكري لكرة القدم إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم قادمة ... المزيد
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اتحاد الفروسية يقيم بطولة لاختبار فئتي البراعم والمبتدئين لقفز الحواجز
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منتخب سورية لكرة السلة يخسر أمام نظيره الأردني في مباراته الافتتاحية ببطولة غرب آسيا
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التعادل الإيجابي يسيطر على مباراة الفتوة وجبلة في الدوري الممتاز لكرة القدم-فيديو
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“برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جامعة البعث”…خطوة متقدمة ترفد تطلعات الطلبة وتلبي احتياجات التنمية المجتمعية
حمص-سانا تقوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور مهم في تطوير الاقتصاد الوطني اذ أنها تعمل على ... المزيد
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يعود ريعها للأيتام…مبادرة”عطائي” تقيم ورشة عمل حول فن إدارة المناسبات
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ضمن مشروع دعم سينما الشباب…انطلاق عمليات تصوير فيلم “هواجس” في مدينة دمشق
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توزيع ملابس شتوية على الأسر المتضررة والمحتاجة في جب الجراح بحمص
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فرع جامعة دمشق بالسويداء يؤجل امتحانات غد الاثنين بسبب الظروف الجوية
السويداء-سانا قرر فرع جامعة دمشق بالسويداء تعليق الامتحانات الجامعية ليوم غد الاثنين الواقع في 30-1-2017 ... المزيد
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الأولمبياد العلمي يكتشف دفعة جديدة من مواهب التخصص العلمي ويؤكد أن التميز في سورية صار واقعا وهدفا
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جامعة دمشق تعلن بدء تقديم طلبات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية في الأول من الشهر المقبل
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مجلس التعليم العالي: إحداث ماجستير للتأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة وقسم لتعليم اللغة الفارسية
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“الزراعة دون تربة”…مشاريع صغيرة لها روادها في محافظة اللاذقية
اللاذقية-سانا بدأت ظاهرة الزراعة بالماء بدلا من التربة تجد طريقها الى بعض بيوت مدينة اللاذقية ... المزيد
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“معرض الكتاب المستعمل” في مكتبة الأطفال العمومية…تشجيع على القراءة والتبرع بالكتاب
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“الاعتراف بالخطأ”…عرض مسرحي للعرائس يتناول القيم الأخلاقية ويحث الأطفال على تحمل المسؤولية
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قرية “كناكر” بالسويداء…زوارها يستمتعون بأصالة الماضي وطبيعتها الخلابة
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مركز العلاج البيولوجي في اللاذقية… علاج مجاني لنحو 60 مريض روماتيزم رغم التكلفة العالية
اللاذقية-سانا قال رئيس مركز العلاج البيولوجي في مديرية صحة اللاذقية الدكتور جمال منصور.. إن “سورية ... المزيد
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جمعية رعاية الأطفال المصابين بالشلل الدماغي تكرم عدداً من المتدربين والمتطوعين والمدربين والداعمين لها-فيديو
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تعزيز نظام ترصد الأمراض السارية…منطقة سلمية الصحية أكثر من 300 ألف خدمة مجانية في 2016
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اختصاصي هضمية.. الراحة والحمية الغذائية ضروريتان لعلاج التهابي الكبد “أيه” و”بي”
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أكساد يصدر معجم المصطلحات العلمية للثروة الحيوانية
دمشق-سانا أصدر المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد حديثا مرجعا علميا بعنوان “معجم ... المزيد
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إعادة تدوير المياه الرمادية وإقرار التوسع الشاقولي للمدن.. أهم توصيات الندوة الدولية للإدارة المتكاملة للموارد المائية وحماية البيئة بطرطوس
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نشاط بيئى توعوى لفريق الدعم النفسى فى مديرية الثقافة بحمص بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة التصحر والجفاف
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مشاريع وخطط بيئية لخفض مستويات التلوث بمختلف أشكاله
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علماء روس يقترحون إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء
موسكو-سانا اقترح علماء روس إنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في الفضاء لأن تكلفة إنتاج الطاقة ... المزيد
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تكنولوجيا روسية جديدة لمراقبة المناخ في القطب الشمالي
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الصين تطلق قمرين صناعيين عاليي الدقة للاستشعار عن بعد
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شركة روستليكوم تصد هجمات لحجب الخدمة على 5 بنوك كبيرة ومؤسسات مالية
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سياحة حلب: تأهيل أكثر من 130 منشأة سياحية وتقييم الأضرار الواقعة على المواقع السياحية في المدينة
حلب-سانا تعمل مديرية السياحة في حلب من خلال ورشاتها ولجانها الهندسية المتخصصة على تقصي وإحصاء ... المزيد
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طلاب سوريون يشاركون في بعثة تنقيبية لاكتشاف كنيسة أثرية بهنغاريا
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السوريون مدونو أقدم سيرة ذاتية لملك في العالم والمكتشفات الأثرية تؤكد ذلك
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بعثة هنغارية متخصصة تبدأ أعمالها لإعادة ترميم أجزاء متضررة من قلعة الحصن
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إدارة قلعة الحصن توثق حجارتها لإعادتها إلى أماكنها
حمص-سانا تجري إدارة قلعة الحصن حاليا عمليات توثيق للقطع والأحجار التي تعرضت للتخريب من قبل ... المزيد
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تل جفنة… إطلالة جميلة وآثار تعود لعصور مختلفة
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جسور حماة السبعة إبداع الماضي المتجدد
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السياحة تستعد لترشيح موقع تلول الصفا بالسويداء كموقع تراثي طبيعي تاريخي ضمن لائحة التراث العالمي
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جمعية للمستثمرين السوريين في مصر
قامت مجموعة من المستثمرين السوريين في مصر بتأسيس جمعية هدفها توطيد العلاقات الاقتصادية والصناعية بين ... المزيد
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إنجاز المرحلة الأولى من الخارطة الدليلية للمناطق العقارية
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نجاح تجربة تحويل صراف تجاري صافيتا للطاقة الشمسية
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المصالح العقارية: الأتمتة عزّزت الثقة بقيود السجل العقاري
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تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: استمرار العمل لتحقيق الوحدة الوطنية من خلال الحوار الشامل
دمشق-سانا أكدت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية استمرار العمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية ... المزيد
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اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني: المصالحات المحلية تتطلب المزيد من التفاعل
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25 كشكا لبيع الخبز في أحياء مدينة دمشق مطلع شباط القادم بنفس السعر والوزن
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المهندس الهلال خلال مؤتمر الشعبة المركزية للحزب بدمشق: تأسيس هيئات لذوي الشهداء والعمل جار على تفعيلها-فيديو
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مطالب خدمية ملحة تركز في أغلبها على تفعيل الرقابة التموينية ودعم الفلاحين والقطاع الصحي في درعا وحلب والحسكة
محافظات-سانا طالب أعضاء شعب مدينة درعا وريفها واليرموك والشجرة وبصرى ورابطة المحاربين القدماء لحزب البعث ... المزيد
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التجارة الداخلية في درعا تطرح 1200 طبق بيض في الأسواق
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مناقشة القضايا العمالية في عدد من القطاعات وسبل دوران عجلة الإنتاج في حماة ودرعا واللاذقية
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تأهيل شركة صناعة الإطارات وتأمين خط كهرباء لمعمل أحذية مصياف أبرز مطالب عمال النفط والمواد الكيمياوية في حماة
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بحث آليات متابعة تنفيذ الخطة الزراعية بحمص للموسم الحالي
حمص-سانا بحثت اللجنة الزراعية الفرعية في محافظة حمص خلال اجتماعها اليوم آلية متابعة تنفيذ الخطة ... المزيد
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أعمال فنية منوعة ضمن معرض في مكتبة الكنيسة الانجيلية بحمص
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عمال نقابة الكهرباء بحمص يطالبون بتأمين لوازم الأمن الصناعي وتعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة
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أعضاء شعبة القصير لحزب البعث العربي الاشتراكي يطالبون بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتزويد المراكز الصحية بالأجهزة الطبية
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تحسين شروط الضمان الصحي وتأمين الكهرباء بشكل مستمر للمعامل والمنشات أبرز مطالب عمال طرطوس وحمص وحماة
محافظات -سانا طالب أعضاء نقابة عمال التنمية الزراعية بطرطوس خلال مؤتمرهم السنوي اليوم بتأمين بناء ... المزيد
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حملة تشجير في مدينة سلمية
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إلقاء القبض على 3 أشخاص في منطقة مصياف اقترفوا جريمتي قتل بحق سائقي سيارتي نقل عمومي
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زيادة مخصصات المحروقات وتثبيت العمال المؤقتين أهم المطالب في حلب وحماة
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مطالب خدمية ملحة تركز في أغلبها على تفعيل الرقابة التموينية ودعم الفلاحين والقطاع الصحي في درعا وحلب والحسكة
محافظات-سانا طالب أعضاء شعب مدينة درعا وريفها واليرموك والشجرة وبصرى ورابطة المحاربين القدماء لحزب البعث ... المزيد
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ملعب رعاية الشباب في حلب يشهد فوز الاتحاد على الحرية في الدورى الممتاز لكرة القدم-فيديو
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محافظ حلب: تركيب 140 خزاناً إضافياً للمياه في الأحياء التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار
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اعادة طبيعة العمل للعاملين وتسوية أوضاع المياومين والموسميين.. أبرز مطالب عمال الغزل والنسيج بحلب
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استشهاد مواطنة وطفلة وإصابة 8 آخرين جراء اعتداءات إرهابية على كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب وحي سليمان الحلبي بحلب
محافظات-سانا استشهدت طفلة نتيجة انفجار عبوة متفجرة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأحياء الشرقية لمدينة ... المزيد
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إصابة خمسة أشخاص جراء اعتداء إرهابيي “جيش الفتح” بقذائف الهاون على بلدة الفوعة المحاصرة في ريف إدلب الشمالي-فيديو
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فرع الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته
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فرعا حماة وإدلب لفرع منظمة طلائع البعث.. إقامة الملتقى الثقافي الطفلي ومهرجان الحكاية
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محافظ دير الزور لـ سانا: المحافظة مستمرة في تقديم كل الخدمات لأهالي المدينة لتعزيز صمودهم والتخفيف من معاناتهم
دير الزور-سانا أكد محافظ دير الزور محمد إبراهيم سمرة أن “أبطال الجيش العربي السوري والقوات ... المزيد
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الاستهلاكية: شحن أربعة أطنان من السكر جوا إلى أبناء دير الزور
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فرع الهلال الأحمر بديرالزور يوزع دفعة جديدة من المساعدات الغذائية على الأهالي
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لوحات مسرحية وقصائد شعرية في حفل بدير الزور بمناسبة يوم المعوق العالمي
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أكثر من 31 مليار ليرة إيرادات مرفأي اللاذقية وطرطوس العام الماضي
اللاذقية-سانا حققت الشركة العامة لمرفأ اللاذقية خلال العام الماضي أكثر من 22 مليار ليرة إيرادات ... المزيد
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الموارد المائية باللاذقية: خطة للاستفادة القصوى من منشآت الري والتوسع بالربط الهيدروليكي بين السدود
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اختتام فعاليات مهرجان مسرح الطفل باللاذقية
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استمرارا لحملة دعم وتسويق الحمضيات …250 طنا إلى حلب ودمشق وإجراءات لتسليم أثمان المحصول للمزارعين مباشرة- فيديو
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دعم أسر الشهداء والجرحى والإسراع بتنفيذ مشروع السكن الشبابي أبرز المطالب بطرطوس
طرطوس-سانا طالب أعضاء شعبة المحاربين القدماء في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس خلال مؤتمرهم ... المزيد
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تحسين شروط الضمان الصحي وتأمين الكهرباء بشكل مستمر للمعامل والمنشات أبرز مطالب عمال طرطوس وحمص وحماة
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أهمية الثقافة في بناء الفكر الإنساني ضمن فعاليات الملتقى الأول للأكاديميين السوريين
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تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الشهداء والجرحى أهم مطالب أعضاء مؤتمر الشعبة العمالية وشعبة بانياس بطرطوس
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سلطات الاحتلال الإسرائيلي تطلق سراح الأسيرة بشيرة محمود بعد نحو سنتين من اعتقالها
القنيطرة-سانا أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم سراح الأسيرة بشيرة محمود من قرية مجدل شمس ... المزيد
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زيادة مخصصات المازوت للسرافيس العاملة على خط القنيطرة دمشق
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زراعة القنيطرة تسلم 11 ألف غرسة حراجية لمديرية زراعة ريف دمشق
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زيادة مخصصات المحروقات وتحسين الخدمات أهم مطالب أعضاء مؤتمري شعبتي الحزب في القنيطرة وجامعة البعث بحمص
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مطالب خدمية ملحة تركز في أغلبها على تفعيل الرقابة التموينية ودعم الفلاحين والقطاع الصحي في درعا وحلب والحسكة
محافظات-سانا طالب أعضاء شعب مدينة درعا وريفها واليرموك والشجرة وبصرى ورابطة المحاربين القدماء لحزب البعث ... المزيد
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توزيع 40 ألف حقيبة مدرسية على التلاميذ في الحسكة
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صحة الحسكة تتسلم 15 طنا من الأدوية
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الأمطار تحسن نسبة تخزين السدود السطحية في الحسكة
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في إطار استهدافه للبنى التحتية.. طيران “التحالف الأمريكي” يدمر جسر اليمامة في ريف الرقة الغربي
الرقة-سانا في إطار استهدافه للبنى التحتية في سورية ومزاعمه في الحرب على تنظيم داعش الارهابي ... المزيد
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تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل جرائمه بحق السوريين ويعدم 3 أشخاص بينهم امرأتان في الرقة ودير الزور
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مطالب بتسريع إنجاز طلبات أهالي الرقة في شعبة الأحوال المدنية المخصصة لهم بحماة
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مجموعات “قسد” تدحر إرهابيي “داعش” من قريتي نمرودية ومتمشرجة في ريف الرقة الشمالي
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مجلس محافظة ريف دمشق: توسيع المشاركة والاستفادة من دور المجتمع المحلي والأهلي والوجهاء في عمليات المصالحة
ريف دمشق -سانا طالب مجلس محافظة ريف دمشق في جلسته الاولى للدورة العادية الأولى للعام ... المزيد
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وزير الموارد المائية: بدء ضخ مياه عين الفيجة إلى خزانات مدينة دمشق تمهيدا لضخها بشكل تدريجي إلى منازل الأهالي- فيديو
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البدء بإعادة تأهيل محطة تحويل التل 20-66 بعد خروجها من الخدمة بسبب الإرهاب
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الوزير حيدر ومحافظا ريف دمشق والقنيطرة يتفقدون البنى التحتية والخدمات التي تم تأهيلها فى الذيابية والسبينة تمهيدا لعودة الأهالي- فيديو
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محافظ السويداء: رفد شبكة مياه الشرب عبر 43 بئرا
السويداء-سانا أكد محافظ السويداء عامر ابراهيم العشي ضرورة تأمين المعدات والمستلزمات داخل مستودعات مديرية الموارد ... المزيد
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إعادة 145 خط توتر كهربائي منخفض للخدمة بعد انقطاعها بالسويداء جراء الأحوال الجوية
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فرع جامعة دمشق بالسويداء يؤجل امتحانات غد الاثنين بسبب الظروف الجوية
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محافظ السويداء:العمل على مدار الساعة لمتابعة كل طارىء والاستجابة لاحتياجات المواطنين في ظل الظروف الجوية السائدة