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الكرامة يختبر لاعبيه بكرة القدم لجميع الفئات

2025-07-05

حمص-سانا

يعمل نادي الكرامة على تنفيذ اختبارات فنية نوعية لجميع الفئات العمرية خلال الفترة الحالية، بهدف انتقاء المواهب المتميزة في كرة القدم، وإعدادها بالشكل الأمثل لاحقاً.

وقال مشرف كرة القدم بالنادي أسامة يبرودي في تصريح لـ سانا: إن الاختبارات ستستمر قرابة الشهر، وسيتم في نهايتها اختيار 30 لاعباً متميزاً في كل فئة.

ولفت يبرودي إلى أنه يشرف على الاختبارات نخبة من المتخصصين باللعبة وعدد من مدربي الفئات العمرية والبراعم، إضافة إلى الكادر الفني لفريق الرجال بقيادة محمد قويض ومساعد المدرب عبد الباسط النجار.

يشار إلى أن نادي الكرامة من الأندية الكروية المتميزة، وتصدر مؤخراً ترتيب الفرق بالدوري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم في ختام المرحلة الأولى وتأهل إلى مرحلة البلاي أوف للمسابقة.

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