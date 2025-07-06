فرق إطفاء أردنية تصل إلى سوريا لدعم جهود السيطرة على الحرائق

دمشق-سانا

في إطار التعاون الإقليمي لمواجهة الكوارث الطبيعية، توجهت صباح اليوم فرق من الدفاع المدني الأردني إلى محافظة اللاذقية السورية، للمشاركة في جهود إخماد الحرائق الحراجية المستمرة منذ أربعة أيام في ريف المحافظة الشمالي.

ووفقاً لما أعلنت عنه وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فقد دخلت الفرق الأردنية الأراضي السورية عبر معبر نصيب الحدودي في محافظة درعا، وانطلقت فوراً نحو مناطق الحريق، دعماً لعمليات الإطفاء التي تنفذها فرق الدفاع المدني السوري.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشاركة جاءت بناءً على استعداد المملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الدعم والمساندة، في ظل صعوبة السيطرة على النيران المشتعلة في الأحراج الكثيفة والتضاريس الوعرة.

من جهته، يواصل الدفاع المدني السوري، بمشاركة 62 فريق إطفاء وأفواج الحراج، إلى جانب فرق برية من تركيا وطائرات مروحية وزراعية، جهود إخماد النيران والحد من توسع رقعتها في المناطق الجبلية.

وتأتي هذه الاستجابة الإقليمية لتعكس أهمية التعاون العربي والدولي في مواجهة الكوارث البيئية، والحفاظ على الغابات السورية من التهديدات المتكررة خلال فصل الصيف.