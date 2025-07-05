التجاري السوري يطالب المقترضين بالتسديد قبل 15 الشهر الحالي

دمشق-سانا

طلب المصرف التجاري السوري من جميع المتعاملين المقترضين بمختلف تصنيفاتهم وتبعياتهم، مراجعة فروعه في المحافظات لتسديد الأقساط المستحقة عليهم.

وأوضح التجاري السوري في بيان له اليوم، أنّ المهلة النهائية لتسديد القروض هي بتاريخ الـ 15 من تموز الحالي، لافتاً إلى أن كلاً من المقترض والكفلاء يتحمل المسؤولية القانونية في حال التأخر عن تسديد ستة أقساط أو أكثر بعد هذا التاريخ.

ودعا التجاري السوري جميع المتعاملين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة تفادياً للإجراءات القانونية، مشيراً إلى إمكانية التسديد عن طريق تصريف معادل المبلغ بالعملة الأجنبية، وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي.