السياحة السورية توقع مذكرة تفاهم مع شركتين لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى

دمشق-سانا

وقّعت وزارة السياحة بحضور الوزير مازن الصالحاني، مذكرة تفاهم مع الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين SIDH، والشركة الدولية القابضة للتأمين IDH، التابعتين لمجموعة إنفنتشر (Inventure Group)، وذلك في إطار جهود الوزارة لإطلاق مشاريع تنموية وسياحية كبرى في سوريا.

مثّل الوزارة في التوقيع الذي جرى اليوم معاون الوزير لشؤون الفنادق والجودة فرج القشقوش، في حين مثّل الشركتين رئيس مجلس الإدارة فواز الصواف الدوجي، والرئيس التنفيذي للمجموعة كريم نخلة، بحضور مدير SIDH معتز التيناوي.

وتهدف المذكرة التي تم توقيعها اليوم بمبنى الوزارة، إلى إنعاش الاقتصاد السوري من خلال تنفيذ مشروعين ضخمين لتطوير المدن، بتكلفة إجمالية قدرها 8 مليارات دولار أمريكي، هما مشروع “بوابة دمشق”، ومشروع “بوابة المشرق اللاذقية”، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية في عدة مناطق.

وأوضح القشقوش في تصريح لمراسلة سانا، أن أهمية توقيع هذه المذكرة بين الوزارة والشركة الاستثمارية تكمن في فتح أبواب استثمار جديدة، وانتعاش السوق الاستثمارية في سوريا، بما في ذلك تطوير الكوادر والمنشآت السياحية وتأهيل البنى التحتية واستقطاب المستثمرين.

وأشار القشقوش، إلى أن الإعلان عن مثل هذه الاتفاقيات يسهم في إظهار سوريا الجديدة بشفافية، ولا سيما أنها أمام مستقبل اقتصادي زاهر، لافتاً إلى أن هناك المزيد من الاتفاقيات سيتم توقيعها لتعود عجلة الاقتصاد والاستثمار من جديد، لرفد السوق السياحية بالشركات الجديدة والخبيرة العاملة على مستوى العالم.

وفي تصريح مماثل بيّنت إدارة الشركة السورية الدولية القابضة للتأمين، أن الشركتين ستتوليان إدارة هذه المشاريع وتوفير الشراكات والتسهيلات، للمستثمرين الدوليين وصناديق الثروة السيادية، وللمستثمرين المؤسسين والوكالات متعددة الأطراف والبنوك التنموية، والبنوك الاستثمارية والتجارية، من خلال شراكات ومشاريع مشتركة واستثمارات مع أعضاء ائتلاف الشركات لمجموعة إنفنتشر.

وتُعد مجموعة إنفنتشر مجموعة استثمارية متعددة الأنشطة تأسست عام 1969، متخصصة في بناء وتطوير وتشغيل المدن والموانئ والمناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية واللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد أسست شركتي IDH، و SIDH خصيصاً لهذه المشاريع الدولية.