أردوغان: ندعم سوريا بكل ما يسهم في ازدهارها ويعزز الاستقرار فيها

أنقرة-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعم بلاده لسوريا بكل ما يسهم في ازدهار مستقبلها ويعزز الاستقرار فيها مؤكداً أن السلام والاستقرار الدائمين في سوريا يصبان في مصلحة تركيا أيضاً، ومن يسعَ لعرقلة ذلك فسيجد تركيا في مواجهته.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان قوله اليوم في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة رسمية لأذربيجان: إن تركيا ستقف مع الشعب السوري في تحقيق وحدته، وفي إعادة البناء، كما وقفت معه منذ اليوم الأول للثورة، معرباً عن اعتقاده بأن الإدارة السورية الحالية ستتخذ خطوات أسرع نحو التنمية بعد قرار الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات.

وأضاف أردوغان: نؤمن بأن سوريا مستقرة وسلمية وقوية ستعود بالنفع على جيرانها، ونقدم كل الدعم لبسط الجيش السوري وحده سيطرته على كامل أراضي البلاد، مشدداً على أن وحدة الأراضي السورية بالغة الأهمية بالنسبة إلى تركيا.

وأكد أردوغان أن عملية إعادة بناء العلاقات بين تركيا وسوريا تتقدم بوتيرة متسارعة، لافتاً إلى إمكانية تطبيق نماذج مثل مناطق التجارة الحرة، والقواعد اللوجيستية، والأسواق الحدودية في شمال سوريا.

كما أعرب الرئيس التركي عن عزم بلاده تقديم كل الدعم الممكن للقضاء على الإرهاب بشكل كامل في الأراضي السورية، وعلى كل العناصر المسلحة، وبسط سيطرة الجيش السوري وحده على كامل الأراضي السورية.

ولفت أردوغان إلى أن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا سيسرع في تعافيها الاقتصادي وتنميتها وإعادة اعمارها.

ونقل الرئيس التركي عن نظيره الأذربيجاني إلهام علييف استعداده لتقديم كل أنواع الدعم لسوريا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي قائلاً: من المهم جداً أن يطرح إلهام علييف مثل هذه المبادرة.