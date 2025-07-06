سحب عينات مائية من المسابح في دمشق للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية

دمشق-سانا

متابعةً لمعايير الصحة والسلامة العامة وجودة المياه في المنشآت الترفيهية والمسابح العامة، قامت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية صحة دمشق بجولة ميدانية على عدد من المسابح في المدينة، وتم أخذ عينات مائية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من سلامة المياه.

وبين مدير الشؤون الصحية في المحافظة رضوان السواق في تصريح لـ سانا أن دوريات الرقابة قامت خلال جولتها الميدانية على عدد من المسابح في المدينة بقياس نسبة الكلور في المياه، وأخذ عينات باستخدام عبوات معقمة ومحكمة الإغلاق؛ لإجراء الفحوصات في مختبر المديرية للتأكد من جودة المياه ومدى مطابقتها للمعايير الصحية المعتمدة، مشيراً إلى أن المسابح المخالفة للشروط الصحية يتم إغلاقها لحين تطبيق معايير السلامة حرصاً على سلامة مرتادي هذه المنشآت.

ودعا السواق أصحاب المسابح العامة إلى ضرورة تطبيق معايير النظافة العامة، وخاصةً نظافة الحمامات بشكل مستمر، إضافة إلى النظافة الشخصية ومراقبة قياس نسبة الكلور بالمياه، لافتاً إلى أن المراقبة الدائمة لجودة المياه وإجراء الفحوصات المخبرية تهدف لضمان بيئة صحية وآمنة لمرتادي هذه المرافق العامة.