وزارة الثقافة السورية تبحث مع الاتصالات سبل توظيف التحوّل الرقمي في عملها

دمشق-سانا

بحث وزير الثقافة محمد ياسين الصالح مع وزير الاتصالات والتقانة عبد السلام هيكل، آليات توظيف التحوّل الرقمي في القطاع الثقافيّ السوريّ.

وأكّد الوزير الصالح خلال اللقاء الذي عُقد بمبنى وزارة الاتصالات بدمشق أن تسخير أدوات العصر الرقمي يُشكّل ضرورة ملحّة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتوثيق التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، بما يعزّز الهوية الوطنيّة ويوسّع أفق التبادل الثقافي على المستويين المحليّ والدوليّ.

وأشار الوزير هيكل إلى أن العمل المشترك بين الوزارتين يمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء ذاكرة رقمية وطنية مستدامة تحفظ التاريخ، وتعزز الهوية الثقافيّة السوريّة، مشدّدًا على أهميّة المرحلة الحالية التي تتطلّب تضافر الجهود، لتأمين مرحلة الانتقال والتعافي.

وتضمّن اللقاء الاتفاق على إطلاق حزمة من المشاريع المشتركة، من بينها تنظيم مسابقات وطنية تُعنى بالإبداع الرقمي في المجالين الثقافي والإبداعي، بهدف تحفيز الشباب على ابتكار حلول رقميّة تسهم في تطوير آليات العمل ومواكبة تحوّلات العصر الرقمي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار رؤية وطنية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز تكامل الجهود المؤسساتية في صون الموروث الثقافي، وتوسيع حضور سوريا في الفضاء الرقمي.