جهود كبيرة للدفاع المدني السوري لمنع امتداد النيران إلى محمية الفرنلق باللاذقية

اللاذقية-سانا

أكد مدير الدفاع المدني في الساحل السوري عبد الكافي كيال أن هناك جهوداً كبيرةً تبذل لمنع امتداد النيران المشتعلة إلى محمية الفرنلق بريف اللاذقية، والتي تضم عدداً كبيراً من الغابات المتصلة ببعضها، مبيناً أن العمل جارٍ لفتح الطرقات بالآليات الثقيلة لفصل بؤر الحريق؛ بهدف التمكن من الوصول إليها وإخمادها.

وأشار كيال في تصريح صحفي إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استنفرت جميع طاقاتها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمنظمات، لتوحيد جهود السيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن، متوقعاً التمكن خلال الساعات القادمة من السيطرة على نسبة جيدة من الحريق، بمساعدة الدفاع المدني الأردني الذي وصل إلى سوريا اليوم، والتركي الذي يشارك في عمليات الإخماد منذ يومين.

ووفق كيال، استطاع الدفاع المدني حماية المدنيين، وتم إخلاء بعض العوائل القريبة من مكان الحريق، وتم تأمين المنطقة باتجاه بلدة كسب كي لا تمتد النيران إليها، داعياً السكان إلى التحلي بالوعي والإبلاغ عن أي حالة اشتعال في المنطقة، وعدم إشعال النيران بشكل عشوائي، أو رمي أعقاب السجائر لحماية الخزان الحراجي المتبقي في ريف اللاذقية.

وكانت وصلت صباح اليوم عبر معبر نصيب الحدودي، فرق من الدفاع المدني الأردني للمشاركة في إخماد حرائق ريف اللاذقية المندلعة منذ أربعة أيام متتالية، وسط صعوبات كبيرة أخّرت من السيطرة على النيران.