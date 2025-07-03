فريق بحثي ياباني ينجح بإنشاء عضيات عظم الفك من الخلايا الجذعية

طوكيو-سانا

أزاح فريق بحثي من جامعة كيوتو اليابانية الستار عن إنجاز علمي مهم يتضمن تطوير عضيات (نُظم عضوية مصغرة) تُحاكي تكوُّن عظم الفك البشري، وذلك بالاستعانة بالخلايا الجذعية، ما يفتح المجال أمام إمكانية تطبيق هذه العضيات في علاجات تجديد عظم الفك عبر الزرع، واستخدامها كنماذج مرضية لتطوير علاجات لأمراض مثل خلل التنسج العظمي، وفقاً لصحيفة أساهي اليابانية.

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها أمس في المجلة الدولية للعلوم “Nature Biomedical Engineering”، تمكن الباحثون بقيادة الأستاذين المساعدين سوتا موتويكي وإيكيا ماكوتو من قسم البحوث السريرية التطبيقية بجامعة كيوتو، من تصنيع هذه العضيات، حيث اعتمدوا في ذلك على عدة خطوات تبدأ من الخلايا العرفية العصبية البشرية المشتقة من الخلايا الجذعية، وصولاً إلى الخلايا الأديمية الظاهرة المتوسطة، لإنتاج بنية ثلاثية الأبعاد مطابقة لعظم الفك.

ولإثبات فعالية هذه العضيات، قام الفريق باستحداث عضيات فك باستخدام خلايا جذعية مأخوذة من مرضى يعانون من خلل التنسج العظمي، حيث لوحظ تكوُّن نسيج عظمي غير ناضج وهش، وبعد إجراء تعديل جيني لإصلاح الطفرة المسببة للمرض في الخلايا الجذعية المأخوذة من هؤلاء المرضى، ثم استحداث عضيات الفك منها، تأكد الباحثون من تحولها إلى عضيات فك طبيعية، ويُعتقد أن استخدام هذه العضيات الفكية يجعلها أداة قوية للبحث الطبي وتطوير العلاجات.

يُتوقع أن تُشكل هذه العضيات الفكية أداة بحثية ليس فقط في فهم آليات أمراض العظام المعقدة وتطوير علاجات جديدة لها، بل أيضاً في تمهيد الطريق لإمكانية استخدامها مستقبلاً في علاجات تجديد عظم الفك عبر الزرع.