وزير الطوارئ لـ سانا: حرائق قسطل معاف بريف اللاذقية تشتد وأرسلنا تعزيزات عاجلة

دمشق-سانا

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أنه مع اشتداد الرياح وارتفاع درجات الحرارة، شهدت منطقة قسطل معاف في ريف اللاذقية توسعاً في رقعة حرائق الغابات اليوم، مبيناً أنه تم إرسال تعزيزات فورية وفرق إضافية إلى مكان الحرائق لإخمادها ومنع امتدادها.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح الصالح أن فرق الإطفاء تواجه صعوبات كبيرة بسبب وعورة تضاريس المنطقة، وعدم وجود تأهيل للغابات والطرقات، وبُعد مناهل التزود بالمياه، إضافة إلى أن وجود مخلفات حرب وألغام مع زيادة نشاط سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة يتسبب في إعادة اشتعال النيران.

وقال الصالح: إن الوزارة تتابع عن قرب تطورات الحالة الميدانية، لضمان سلامة الأهالي وحماية الغطاء الحراجي، وتنسق مع باقي وزارات الدولة لمواجهة الحريق.

وكانت فرق الإطفاء في الدفاع المدني أعلنت أمس الأول أنه تم إخماد أكثر من 90 بالمئة من الحرائق المندلعة في أحراج بلدة الريحانية بجبل التركمان وكنسبا وقنجرة والدغمشلية بريف اللاذقية.