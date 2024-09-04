81 قتيلاً جراء هجوم إرهابي شمال نيجيريا

كانو-سانا

قتل 81 شخصاً وفقد آخرون إثر هجوم إرهابي في شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي النيجيرية عبد الكريم دونغوس قوله إن “نحو 150 إرهابياً يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام هاجموا بالبنادق وقذائف الـ آر بي جي قرية مافا على أكثر من خمسين دراجة نارية ما أسفر عن مقتل 81 قروياً وإحراق الكثير من المحال التجارية والمنازل”.

ولفت إلى أن العديد من الأشخاص ما زالوا مفقودين وأماكنهم مجهولة.

وتشهد نيجيريا منذ عام 2009 اعتداءات وعمليات إرهابية متكررة تقوم بها مجموعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين خلفت الآلاف من القتلى وأجبرت أكثر من 2.6 مليون شخص على النزوح.

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