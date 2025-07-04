الفارس عدنان القصار: الفروسية تحتاج جهوداً مضاعفة ومدربين أكفياء

دمشق-سانا

الفارس عدنان القصار واحد من أهم الخبرات الفنية في سوريا بمجال الفروسية، في سجلّه العديد من الجوائز المحلية والدولية. وفي ظل الانتعاش الذي تشهده رياضة الفروسية بعد التحرير وسقوط النظام البائد الذي كان يحتكرها لعائلة “الأسد” المجرمة، تتجدد أحلام قصار اليوم بأن تحتل سوريا مكاناً رائداً في هذه الرياضة.

تميز القصار ومهارته تسببت بدفعه “22” عاماً من عمره في سجون النظام بسبب غيرة “باسل الأسد” الابن الأكبر للطاغية “حافظ الأسد” على خلفية فوزه عام 1992 بذهبية الدورة العربية، الأمر الذي لم يتحمله “باسل” فدبر كميناً لاعتقاله في الثامن من كانون الثاني عام 1993، فقضى 19 عاماً من العذاب في سجن صيدنايا المعروف بأنه مسلخ بشري و3 أعوام في سجن عدرا، ليتم الإفراج عنه عام 2014 بعد ضغط من المنظمات الدولية.

وفي حديث لـ سانا قال القصار: إن رياضة الفروسية من الرياضات المركبة التي تحتاج جهوداً مضاعفة وخبرات متراكمة لا تأتي إلا من خلال منظومة عمل متكاملة يأتي المدرب في مقدمتها، لذلك يتعين انتقاء المدرب بدقة وبعد دورات تخصصية.

وأضاف القصار: بعد التحرير دخلت الفروسية مرحلة جديدة من العمل أساسها إعداد جيل جديد متمكن من هذه الرياضة بجميع الفئات، وبالفعل بدأ العمل على تجهيزه من مختلف الفئات العمرية، ليكون رديفاً لفرسان الفئات العليا.

وبين القصار أن الفروسية، وتحديداً رياضة قفز الحواجز، توسعت قاعدتها وبدأت تشهد إقبالاً لممارستها في العديد من الأندية، ما يستوجب التركيز على ضرورة العمل وفقاً لبرامج واستراتيجيات ضمن فترات زمنية محددة، لكون عملية إعداد الفارس وتأهيله من فئة إلى أخرى تتطلب مزيداً من الجهد والوقت.

واشتهر القصار بمهاراته الاستثنائية في ركوب الخيل، وحاز العديد من الجوائز والبطولات الدولية، أبرزها ذهبية بطولة الشرطة في الكويت، وذهبية وبرونزية البطولة التي جرت في تركيا عام 1988.

ويبقى الفارس عدنان القصار فرصة ثمينة للفروسية السورية تنتظر من يقتنصها، لكونه من المهارات التي يجب استثمارها.