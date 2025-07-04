تنوع وتخفيضات… في “مهرجان النصر” التسويقي بالكسوة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

يقدم المشاركون في مهرجان التسوق في مدينة الكسوة بريف دمشق تخفيضات وحسومات مشجعة على مختلف المنتجات التي تحتاجها الأسرة.

المهرجان الذي انطلق أمس تحت شعار “مهرجان النصر” التسويقي، والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها مع مجلس المدينة، شاركت فيه أكثر من 75 شركة صناعية مختصة تعرض أكثر من 100 علامة تجارية.

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي أوضح أن المهرجان يدعم المستهلك ويعمل على كسر حلقات الوساطة، ما يسهم في تقديم السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، ويساعد في تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 30 و 40 بالمئة.

من جانبه أحمد الرحيل المشرف على منطقة الكسوة بين أن إقامة المهرجان في الكسوة تشكل نقلة نوعية في تقديم المنتجات مباشرة للمستهلك، ما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين، متمنياً أن يمتد هذا المهرجان إلى المناطق كافة.

ويتضمن المهرجان مواد وسلعاً متنوعةً تحتاجها الأسرة من ‏منتجات غذائية، ومنظفات بمختلف أنواعها، وأدوات منزلية، وألبسة وجلديات ‏وأحذية، وإكسسوارات، وألعاب أطفال.

ويستمر المهرجان حتى الـ 14 من تموز الجاري، ما يوفر فرصة مميزة للزوار للاستفادة من العروض المتاحة.