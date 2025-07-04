أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة

باكو-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المرحلة التي وصلت إليها سوريا بعد سنوات من النضال الشعبي تُعَد بارقة أمل للمنطقة.

ونقلت وكالة الأناضول عن أردوغان قوله في كلمة اليوم أمام القمة الـ 17 لمنظمة التعاون الاقتصادي بمدينة خانكندي في أذربيجان: “إن مواصلة المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي وتطوير علاقاته مع الإدارة السورية الجديدة في هذه الفترة الحرجة أمرٌ بالغ الأهمية”.

من جهة أخرى أشار أردوغان إلى أن سياسات إسرائيل العدوانية وحربها على قطاع غزة وهجماتها على سوريا ولبنان تهدد السلام والاستقرار في المنطقة داعياً إلى التكاتف لإيقاف الفظائع في غزة.