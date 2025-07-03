تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى اليوم مع وفد من منظمة “التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار”، برئاسة مديرة المنظمة علياء نطفجي، سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء عقد في مقر وزارة الإعلام بدمشق.

الاجتماع تناول آليات تطوير العلاقات الإعلامية مع المنظمات السورية العاملة في الخارج، إلى جانب مناقشة الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لتحديث الخطاب الإعلامي، وتعزيز الدور الوطني للمؤسسات الإعلامية في ظل التحديات الراهنة.

وشدد الوزير المصطفى على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الإعلام السوري، سواء من خلال إيصال صوت سوريا إلى المحافل الدولية أو عبر المبادرات التقنية والمهنية التي تساهم في تعزيز كفاءة القطاع الإعلامي.

يُذكر أن وزارة الإعلام كانت قد ناقشت في الـ 21 من حزيران الماضي مع وفد من معهد صحافة المصداقية (Accuracy Press Institute) آفاق التعاون في مجال التدريب الإعلامي النوعي، ضمن إطار الانفتاح على الخبرات الدولية وتبادل المعرفة.