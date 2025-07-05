محافظة حماة تكرم أربعة أطباء لتفانيهم بالعمل

حماة-سانا

كرمت محافظة حماة اليوم أربعة أطباء في مشفى حماة الوطني، لتفانيهم بالعمل وتقديم الخدمات الإنسانية ورعاية المرضى بالشكل الأمثل.

وأوضح مدير المشفى الدكتور محمود مخيبر لمراسل سانا، أن الأطباء المكرمين هم ماريوس جرجس، ونهاد الخطيب، وأسامة العبود، وبسام الحسن لجهودهم الإنسانية الكبيرة المبذولة وتفانيهم في العمل لخدمة المرضى، ولفت إلى أن التكريم يشكل حافزاً معنوياً لجميع الأطباء العاملين في القطاع العام.

حضر التكريم معاون محافظ حماة محمد طعمة، ومعاون مدير الصحة الدكتور عبد الحليم مراد، وقائد قوى الأمن الداخلي في المحافظة العميد ملهم الشنتوت.