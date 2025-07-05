مراسل سانا: بمشاركة أكثر من 70 فارساً وفارسة انطلاق بطولة النصر السابعة للقفز على الحواجز في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سوريا والعالم
أردوغان: ندعم سوريا بكل ما يسهم في ازدهارها ويعزز الاستقرار فيها
2025-07-05
وزير الداخلية الأردني: نحو 97 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ بداية العام الجاري
2025-07-05
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
2025-07-04
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
2025-07-04
محافظا دمشق وريفها يبحثان في الأردن مجالات التعاون المشترك
2025-07-04
تعاون إعلامي جديد بين دمشق والتحالف السوري الأمريكي
2025-07-03
شراكة سورية أوروبية لتسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد
2025-07-03
محليات
الأمن الداخلي في اللاذقية: توقيف عدد من ضباط النظام البائد والمجرمين المتورطين في انتهاكات بحق السوريين
2025-07-05
الداخلية السورية: القبض على اثنين من مجرمي الحرب
2025-07-05
حرائق كبيرة في ريف اللاذقية والدفاع المدني يواصل جهوده للسيطرة عليها رغم الصعوبات
2025-07-05
الرئيس الشرع يبحث مع وزير خارجية المملكة المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين
2025-07-05
الوزير الشيباني ووزير خارجية المملكة المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
2025-07-05
محافظة حماة تكرم أربعة أطباء لتفانيهم بالعمل
2025-07-05
لليوم الثالث… الدفاع المدني يواصل جهوده لإخماد الحرائق بريف اللاذقية
2025-07-05
رياضة
الكرامة يختبر لاعبيه بكرة القدم لجميع الفئات
2025-07-05
تشيلسي يحجز مقعداً في نصف نهائي مونديال الأندية على حساب بالميراس
2025-07-05
الهلال السعودي يخسر أمام فلومينينسي البرازيلي ويودع كأس العالم للأندية
2025-07-05
أتلتيك بلباو يجدد عقد جناحه نيكو ويليامز
2025-07-04
الفارس عدنان القصار: الفروسية تحتاج جهوداً مضاعفة ومدربين أكفياء
2025-07-04
الموسم الصيفي بنادي النضال الرياضي… إقبال لافت ومواهب واعدة
2025-07-04
معسكر محلي لمنتخب سوريا لكرة السلة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا
2025-07-03
اقتصاد
أسعار النفط تتراجع مع ترقب اجتماع “أوبك+”
2025-07-05
التجاري السوري يطالب المقترضين بالتسديد قبل 15 الشهر الحالي
2025-07-05
أكثر من 31 ألف شاحنة أردنية دخلت سوريا منذ 16 كانون الأول الماضي
2025-07-04
السورية للحبوب تسلّم الدفعة الأولى من مستحقات القمح عبر “شام كاش”
2025-07-04
حاكم المصرف المركزي: سوريا لن تلجأ للديون الخارجية
2025-07-04
اقتصاديون: رفع العقوبات الأمريكية بداية تحول اقتصادي في سوريا
2025-07-04
تنوع وتخفيضات… في “مهرجان النصر” التسويقي بالكسوة في ريف دمشق
2025-07-04
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يبحث مع وزير خارجية المملكة المتحدة العلاقات الثنائية بين البلدين
الوزير الشيباني ووزير خارجية المملكة المتحدة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
وزير الطوارئ السوري: الاتفاق مع تركيا للمشاركة في جهود إخماد الحرائق بريف اللاذقية
وزير الطوارئ السوري: العمل مستمر للسيطرة على حرائق ريف اللاذقية الشمالي
حاكم المصرف المركزي: سوريا لن تلجأ للديون الخارجية
التربية السورية: لا تأجيل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة
فرق الإطفاء تكافح الحريق في قسطل معاف باللاذقية… إخلاء عائلات وجهود لمنع وصوله للقرى
أردوغان: المرحلة التي وصلت إليها سوريا بارقة أمل للمنطقة
وزير الطوارئ لـ سانا: حرائق قسطل معاف بريف اللاذقية تشتد وأرسلنا تعزيزات عاجلة
وزير الخارجية السوري ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفياً قضايا ذات اهتمام مشترك
مراسل سانا: بمشاركة أكثر من 70 فارساً وفارسة انطلاق بطولة النصر السابعة للقفز على الحواجز في نادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق.
2025-07-05
بطولة النصر السابعة
2025-07-05
malek
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