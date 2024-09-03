إصابة 4 أشخاص جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة مركبا جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب أربعة أشخاص بجروح إصابة أحدهم خطرة جراء غارة شنها العدو الإسرائيلي اليوم على بلدة مركبا في الجنوب اللبناني، كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية.

إلى ذلك نجا فريق الدفاع المدني اللبناني إثر محاولة العدو تعمد استهدافه بالمدفعية أثناء عمله على إخماد نيران اندلعت في منطقة الحاجة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: إنه أثناء توجه فرق الدفاع المدني لإخماد النيران التي اندلعت بين علما الشعب والضهيرة في منطقة جراء سقوط صاروخ إسرائيلي في أحراج المنطقة، استهدفت مدفعية العدو المكان بعدد من القذائف، حيث حالت العناية الإلهية دون وقوع إصابات في صفوف فريق الدفاع المدني.

وكان شخصان استشهدا أمس جراء غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقوة بالجنوب اللبناني.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen