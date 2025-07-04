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وزارة التربية والتعليم لـ سانا: لا يوجد أي تأجيل لامتحانات شهادة التعليم الثانوي، وستكون في موعدها المحدد

2025-07-04

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