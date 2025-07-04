محافظا دمشق وريفها يبحثان في الأردن مجالات التعاون المشترك

عمان-سانا

بهدف تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مشاريع التنمية والاستثمار، وتنشيط العلاقات بين البلدين التقى محافظا دمشق ماهر مروان وريفها عامر الشيخ مع محافظ عمان، ياسر العدوان، وذلك في إطار زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها وفد مشترك من محافظتي دمشق وريف دمشق إلى الأردن.

وتم خلال اللقاء الذي جرى أمس بحث مجالات التعاون المشترك، وخاصة في التحول الرقمي، وتنظيم العمل البلدي، وتبادل الخبرات وتوسيع التنسيق في ملفات الإدارة المحلية والخدمات العامة بين محافظات دمشق وريفها وعمان.

وفي سياق متصل بحث محافظا دمشق وريفها مع غرفة تجارة عمان سبل تعزيز التبادل التجاري وتنشيط العلاقات الاقتصادية وتسهيل حركة السلع، وتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة بما يعود بالفائدة على البلدين.

وتناول اللقاء تسهيل حركة السلع، وتوسيع التعاون في مجالات الزراعة والصناعة وتفعيل التواصل بين رجال الأعمال السوريين والأردنيين، إلى جانب مقترحات لإقامة مشاريع مشتركة.

كما التقى الوفد السوري خلال زيارته إلى الأردن مع غرفة صناعة عمان، وبحثا فرص التعاون الصناعي وتبادل الخبرات في إدارة وتشغيل المنشآت الصناعية، وإمكانية إقامة مشاريع إنتاجية مشتركة وتطوير قنوات التشبيك بين الصناعيين في كلا البلدين، مع التركيز على الاستفادة من التجارب الأردنية في المدن الصناعية.

وفي وقت سابق وضمن برنامج الزيارة نظمت شركة “رؤية عمان” ورشة عمل متخصصة للاطلاع على التجربة الأردنية في الاستثمار والنقل والبيئة.

وتم خلال الورشة تقديم عروض تفصيلية حول التجربة الأردنية في مجالات النقل المستدام، وإدارة البيئة وجذب الاستثمار.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود تعزيز التشبيك المؤسسي بين سوريا والأردن، وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الحوكمة المحلية، والخدمات العامة، والتخطيط الحضري المستدام.