الموسم الصيفي بنادي النضال الرياضي… إقبال لافت ومواهب واعدة

دمشق-سانا

يبرز نادي النضال الرياضي من بين الأندية الدمشقية التي تحظى بشعبية في العديد من الألعاب التي تقدم به، ولا سيما خلال الموسم الصيفي الذي يستقطب فيه العديد من عشاق الرياضة بمختلف الفئات العمرية.

وموسم هذا الصيف بنادي النضال يبدو مختلفاً عن سابقه، فالإقبال تزايد وخصوصاً من الفئات العمرية الصغيرة بألعاب عدة، منها السباحة وكرة القدم والتايكواندو والكاراتيه والملاكمة.

كاميرا سانا رصدت جانباً من التدريبات في الدورة الصيفية للنادي، والتقت عدداً من كوادره ومدربيه، حيث أوضح عضو إدارة النادي مشرف الدورة الصيفية سامر الأيوبي أن الرياضة تحظى بأهمية كبيرة لدى السوريين عموماً، وفي نادي النضال تتوافد في كل موسم صيفي أعداد كبيرة لممارسة مختلف الألعاب الرياضية بالنادي من قبل القاطنين في المناطق القريبة منه.

وقال الأيوبي: يشهد النادي يومياً نشاطاً مبكراً منذ ساعات الصباح الأولى في صالاته التدريبية، وملاعبه الكروية ضمن الدورة الصيفية في إطار برنامج زمني محدد لكل لعبة، ومن الملاحظ هذا الموسم أن الألعاب الفردية تلقى رواجاً أكثر لممارستها بالرغم من وجود كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

ويبدو أن هذا الموسم يحمل مواهب جديدة للنادي، حيث لفت الأيوبي إلى أن عدداً من المواهب برزت، وسيتم العمل على تأهيلها لتكون قاعدة جديدة يستند إليها في عملية تطوير مستوى الألعاب خلال الفترة القادمة، وسيتم الكشف عن هذه المواهب في ختام الدورة بنهاية الموسم الصيفي.

عدد من مدربي النادي، أشاروا إلى المستويات المهارية المختلفة بين الفئات العمرية مع الرغبة والإصرار على ممارسة ألعاب دون غيرها، وخصوصاً السباحة وألعاب القوة، ويتم العمل على تأهيلهم ضمن مراحل محددة، ولا سيما أن الإعداد البدني والفني يختلف من لعبة لغيرها.

ويعود تأسيس نادي النضال إلى ثمانينات القرن الماضي، وتمارس فيه العديد من الألعاب الرياضية المتنوعة، ولدى لاعبيه سجل حافل بالميداليات المتنوعة في مختلف البطولات المحلية والخارجية.