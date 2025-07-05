لليوم الثالث… الدفاع المدني يواصل جهوده لإخماد الحرائق بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني السوري جهودها المكثفة لإخماد الحرائق الحراجية الضخمة المندلعة في ريف اللاذقية، لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار إرسال التعزيزات للمنطقة للحد من انتشار النيران التي تزيدها سرعة الرياح، وانفجار مخلفات الحرب، والطبيعة الجغرافية الجبلية الصعبة.

وبين الدفاع المدني أنه رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الرياح والتضاريس الجبلية الوعرة التي تمنع فرق وآليات الإطفاء من الوصول لكل بؤر الحرائق الممتدة على مساحات واسعة، تعمل فرق الدفاع المدني لمنع امتداد النيران وإخماد الحرائق لحماية الغابات.

وأشار الدفاع المدني إلى إصابة أحد متطوعيه بحالة اختناق أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، كما احترقت سيارة خدمة تابعة للفرق أثناء محاولتها الوصول إلى بؤر النيران.

وبدأت فرق إطفاء تركية في المشاركة صباح اليوم بعملية إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية بعد التنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وتضم الفرق التركية طائرتين مروحيتين و11 آلية (8 سيارات إطفاء، و3 ملاحق تزويد مياه).

ويشارك في إخماد حرائق الغابات في قرى التفاحية والروضة والميدان بناحية قسطل معاف، وفي محيط بلدة الربيعة وزنزف بريف اللاذقية المستمرة منذ يوم الخميس الماضي 62 فريق إطفاء من الدفاع المدني السوري وأفواج الغطاء الحراجي.

من جهة أخرى، تواصل فرق الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، جهودها الإغاثية للأسر المتضررة من الحرائق التي امتدت إلى بساتينهم ومصدر رزقهم في بلدات بيت صبيرة، الميدلن، وبيت حسيت.

وذكر الهلال الأحمر في صفحته على فيسبوك أن المساعدات شملت توزيع 200 وحدة من المعلبات، و400 وحدة تمر، و250 طرد مياه.

كما أعلنت الفرق الطبية التابعة للمنظمة عن جاهزيتها الكاملة لتقديم الإسعافات الأولية، ولا سيما للحالات الناتجة عن الاختناق أو الإصابات المباشرة جراء الحرائق.

وتأتي هذه الاستجابة ضمن إطار التكافل المجتمعي، وحرص الجهات الإنسانية على توفير الدعم السريع في المناطق المنكوبة.