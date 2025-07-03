معسكر محلي لمنتخب سوريا لكرة السلة تحضيراً لنهائيات كأس آسيا

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة السلة إقامة معسكر محلي لمنتخب سوريا للرجال في مدينة الفيحاء بدمشق يبدأ يوم الأحد القادم، استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2025، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الثالث من الشهر القادم وحتى السابع عشر منه.

وضمت قائمة منتخبنا اللاعبين: عبد الوهاب الحموي ومحمد بلال أطلي وأنطوني بكر وهاني ادريبي وعمر الشيخ علي ومجد عربشة وطارق الجابي وعمر إدلبي ومجد معقد ومحمد ميار بلبيسي وجورج نونو وشهم عاجوقة وعبد الرحمن الكردي وأحمد خياطة ومحمود خانطوماني ومحمد هشام عرواني وعمر فاروق مكناس وجورج صباغ وجورج دولماية ورافاييل دولماية ومحمد حاج إبراهيم وجورج قريط وعمرو حمصي وأحمد المحمود وحمزة أبو الخير ومحمد نور الطباع وإسماعيل نجار وكامل عبد الله.

كما ضمت التشكيلة 3 لاعبين مغتربين وهم: كريستيان مارن وديفيد هيرمز وخالد آل رشي.

يذكر أن العدد النهائي لكامل بعثة منتخبنا المشاركة في نهائيات كأس آسيا 18 لاعباً، وذلك حسب تعليمات الاتحاد الدولي لكرة السلة.