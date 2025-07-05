SCS-NET
الشريط الإخباري

الداخلية السورية: القبض على اثنين من مجرمي الحرب

2025-07-05

اللاذقية-سانا

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، القبض على اثنين من أبرز مجرمي الحرب المتوارين عن الأنظار، وهما أنور الريحان ووالده عادل أحمد الريحان.

 وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن المجرمين معروفان بارتباطهما بميليشيات طائفية ويملكان سجلاً حافلاً بالانتهاكات، بدءاً من قمع المظاهرات السلمية في مدينة جسر الشغور، وشنّ حملات مداهمة وتصفيات بحق الثائرين، مروراً بارتكابهما العديد من الجرائم في منطقة الساحل، وأبرزها تورطهما في مجزرة البيضا عام 2013، والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين، وانتهاءً بمشاركتهما في دعم حملات النظام البائد على ريف إدلب الجنوبي.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى تحويل المجرمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

انظر ايضاً

عودة خدمات السجل المدني في الحفة باللاذقية

اللاذقية-سانا بدأت دائرة السجل المدني في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية تقديم خدماتها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved