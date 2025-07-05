وزارة التربية: لن يطرأ أي تغيير على رواتب المعلمين المعتمدة سابقاً في إدلب

دمشق-سانا

أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أنه لن يطرأ أي تغيير على رواتب المعلمين والمعلمات في محافظة إدلب المعتمدة سابقاً من قبل حكومة الإنقاذ، وستُصرف كاملة وبالدولار الأمريكي كما هو معمول به، دون أي نقصان.

وبينت الوزارة في تصريح لـ سانا، أن صرف الرواتب يشمل أيضاً فترة العطلة الصيفية ضمن إطار الأنشطة التربوية الصيفية التي أعدّتها مديرية التربية في إدلب.

ولفتت الوزارة إلى أن دفع الرواتب الصيفية يمثل خطوة إضافية هدفها تحسين رواتب المعلمين، كما ستتولى وزارة المالية تأمين أي عجز محتمل في الموارد لضمان استمرارية صرف الرواتب بانتظام.