بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي

برلين-سانا

توج بايرن ميونخ بطلاً للدوري الألماني للموسم العاشر على التوالي بعد تغلبه اليوم على مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1 بالمباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من البوندسليغا.

وجاءت ثلاثية الفريق البافاري بأقدام سيرج جنابري والبولندي روبيرت ليفاندوفسكي وجمال موسيالا في الدقائق 15 و34 و83 من عمر المباراة فيما سجل إيمري تشان هدف دورتموند الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 75 نقطة موسعاً الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند الذي توقف رصيده عند 63 نقطة ليضمن بذلك الفريق البافاري لقب بطل الدوري قبل 3 جولات على نهاية البوندسليغا.

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