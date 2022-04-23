اختتام منافسات بطولة السويداء بلعبة الرماية للرجال والسيدات

السويداء-سانا

اختتمت اليوم في السويداء منافسات بطولة المحافظة برياضة الرماية للبندقية والمسدس ضغط هواء التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي وذلك بمشاركة 23 لاعباً ولاعبة من نادي الرماية والمركزين التدريبيين في ناديي عرى والكفر.

وفاز بمسابقة البندقية للرجال سامي البحري تلاه عبدالله أبو عسلي ثم مهند البحري و للسيدات نور عبيد أعقبتها رغد زين الدين ثم سوسن البحري.

وفي مسابقة المسدس جاء أولاً بالرجال نزار أيوب تلاه هشام صلاح الدين وثالثاً مهند حرب وبالسيدات حياة الحسين وثانياً خلود زين الدين وثالثاً رغد بلان.

وأشارت رئيسة اللجنة الفنية للرماية بالسويداء راية زين الدين في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية البطولة والمشاركة فيها بما يخدم تطوير واقع اللعبة وإعادتها إلى ألقها والتحضير للاستحقاقات القادمة وتجاوز الظروف والصعوبات التي واجهت ممارستها بالمحافظة خلال السنوات الماضية.

وجرى في نهاية البطولة تكريم الفائزين بحضور رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء طارق العفيف وعضو اللجنة التنفيذية ناصر النجار.

عمر الطويل

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