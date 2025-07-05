الأمن الداخلي في اللاذقية: توقيف عدد من ضباط النظام البائد والمجرمين المتورطين في انتهاكات بحق السوريين

اللاذقية-سانا

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد أن قيادة الأمن الداخلي في المحافظة نفذت خلال الفترة الماضية سلسلة من العمليات النوعية الدقيقة، أسفرت عن توقيف عدد من ضباط النظام البائد والمجرمين الذين ثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من الواجب في حفظ الأمن وملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والعابثين بأمن المواطنين.

وأوضح العميد الأحمد في تصريح نشرته قناة وزارة الداخلية على تلغرام أن من أبرز الذين تم توقيفهم من ضباط النظام البائد والمجرمين العميد دعاس حسن علي، والعميد رامي منير إسماعيل، والعميد موفق نظير حيدر، إضافة إلى المجرمين فراس مفيد سعيد، وفراس علي صبيح، وآصف رفعت سالم، والعقيد عمار محمد عمار، مبيناً أن التوقيف تم بعد توفّر أدلة على ضلوعهم في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات ممنهجة خلال السنوات الماضية، وتورّطهم في عمليات تصفية وتعذيب، وسوء استخدام للسلطة ضمن سياسات القمع والاضطهاد.

وأشار إلى أنه في سياقٍ موازٍ، نجحت القوى الأمنية في تفكيك خلايا إرهابية متورطة في أحداث السادس من آذار، كان من أبرز عناصرها المجرم عمار شقيرة، الملقب بـ “أبو حيدر”، والمجرم أمير إسماعيل ناصيف، اللذان شاركا في عمليات إجرامية استهدفت أفراداً من المؤسسات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى مدنيين، وضُبطت بحوزتهما أسلحة وذخائر.

ولفت إلى أن جهود القوى الأمنية تُوّجت مؤخراً باعتقال المجرمَين عادل أحمد عبد المنعم الريحان وأنور عادل الريحان، المتورطَين في سلسلة من الجرائم والانتهاكات في مناطق الساحل السوري وجسر الشغور، وعلى رأسها مشاركتهما في مجزرة البيضا المروعة عام 2013، التي راح ضحيتها المئات من المدنيين الأبرياء.

وأكد العميد الأحمد أن قوى الأمن الداخلي لن تتهاون مع أي يدٍ امتدت لتسفك دماء الأبرياء، وأن المجرمين مهما طال الزمن لن يفلتوا من المحاسبة، وستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية العادلة، موضحاً أن قوى الأمن الداخلي ماضية في التزامها الكامل بإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وستبقى المؤسسات الأمنية يقظة وحازمة في التصدي لكل من يحاول تهديد أمن الوطن أو المساس بسِلمه الأهلي.