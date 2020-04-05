اتفاق سري بين برشلونة والبرازيلي نيمار لعودة اللاعب إلى برشلونة

برشلونة-سانا

أعلنت مصادر إعلامية إسبانية اليوم وجود اتفاق سري بين برشلونة ولاعبه السابق البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم لعودة اللاعب إلى نادي برشلونة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن مصدر إعلامي قوله إن نيمار وصل إلى حالة من اليأس وكان هدفه الوحيد هو مغادرة فريق باريس سان جيرمان وكان على وشك العودة مجددا إلى صفوف النادي الكتالوني الصيف الماضي ولكن الأخير فشل في التوصل لاتفاق مع الفاريق الباريسي.

وأضاف المصدر أن برشلونة وعد نيمار بالتعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020 لقطع الطريق على منافسه التقليدي ريال مدريد الذي كان قريبا أيضا من ضم النجم البرازيلي حيث إن برشلونة أغرى نيمار بشراء فيلا له في المدينة وذلك بعد جولة محادثات مكثفة لمسؤولي النادي ولكن تعثر المفاوضات جعل النادي الملكي يدخل على الخط .

يذكر أن نيمار انتقل من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة قياسية مقابل 222 مليون يورو هي الأغلى في تاريخ كرة القدم في الـ 4 من شهر أب عام 2017.