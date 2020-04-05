ترامب يتوقع الكثير من الوفيات في صفوف الأمريكيين جراء كورونا

واشنطن-سانا

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأسبوعين المقبلين سيكونان الأقسى على الولايات المتحدة الامريكية جراء تفشي فيروس كورونا وأن تشهد أمريكا الكثير من الوفيات جراء ذلك.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله في مؤتمر صحفي إنه سيشرك آلاف الجنود وعناصر القوات المسلحة في مكافحة جائحة الفيروس مشيرا إلى أن 1000 عنصر جديد سيتم نشرهم في مدينة نيويورك وحدها.

وأضاف ترامب إنه لا يريد مواصلة إغلاق الحياة العامة والاقتصاد لأشهر طويلة مؤكداً ضرورة إعادة انفتاح الولايات المتحدة وتوريد الموارد الخاصة بمكافحة الفيروس في ظل النقص المستمر في المعدات الطبية.

وكان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة أكد في وقت سابق اليوم أن ترامب هو أسوأ رئيس أمريكي في التعامل مع الازمات الصحية في إشارة إلى أزمة فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي مليونا و140 ألف مصاب بينهم أكثر من 61 ألف حالة وفاة بينما تعافى أكثر من 236 ألف شخص وتأتي الولايات المتحدة الامريكية في المركز الأول عالمياً بعدما أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 278 ألف مصاب وأكثر من 7400 حالة وفاة تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 124 ألف مصاب وأكثر من 11 ألف حالة وفاة ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 119 ألف إصابة وأكثر من 14 ألف حالة وفاة وفقاً لإحصائيات اليوم.