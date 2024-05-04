الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في المنطقة الساحلية والشمالية الغربية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الجنوبية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، فيما يكون الجو سديمياً في المنطقة الشرقية والبادية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 85 كم في الساعة، وخاصة في المرتفعات الساحلية والوسطى والجنوبية الشرقية مثيرة للغبار، ويكون البحر متوسطاً إلى عال ارتفاع الموج.

غداً.. يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ويتحول إلى غائم ماطر، وتكون الهطولات على شكل زخات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً على المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…

السبت الأحد الإثنين دمشق 24 /14 22 /12 21 /10 القنيطرة 20 /10 17 /9 16 /8 درعا 24 /14 22/ 12 20 /11 السويداء 21 /11 20 /10 16 /9 حمص 23 /14 21 /12 17/ 10 حماة 25 /16 23 /14 19 /12 الحسكة 30 /13 28/ 13 26 /11 اللاذقية 24 /20 23 /19 21 /18 طرطوس 24 /19 23 /18 22 /17 حلب 25 /14 23 /13 22 /12 إدلب 23 /15 20 /13 17 /11 دير الزور 30 /18 28 /17 26 /16 الرقة 29 /15 26/ 14 24 /13

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