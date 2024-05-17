استشهاد لبناني وإصابة اثنين جراء غارة للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استشهد مواطن لبناني وأصيب اثنان بجروح اليوم إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على سيارة بالقرب من مفرق مجدل عنجر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي استهدف سيارة بالقرب من مدخل مجدل عنجر-طريق المصنع راشيا ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بحالة خطرة.

وجدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى اللبنانية حيث أقدم طيرانه الحربي اليوم أيضاً على قصف منزل في حاصبيا جنوب لبنان.

وكان طفلان سوريان استشهدا في وقت سابق اليوم جراء عدوان إسرائيلي استهدف بلدة النجارية جنوب لبنان.

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