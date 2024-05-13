13 أيار 1965- جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية لإقامتها علاقات مع كيان الاحتلال

دمشق-سانا

1110- القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم جوتييه، وعاثوا فيها فساداً وارتكبوا مذابح مروعة فيها.

1805- عمر مكرم يقود حراكاً شعبياً ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا وينجح بإقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا والياً على مصر.

1809- الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.

1943- القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمراً بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

1965- جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية بعد إقامتها علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

2004- انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند.

2011- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ويعين نائبه ديفيد هيل خلفاً مؤقتاً له.

مواليد هذا اليوم:

1730- ماركيز روكنغهام رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1857- رونالد روس.. طبيب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.

1979- الأمير كارل فيليب دوق فارملاند وابن ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.

وفيات هذا اليوم:

1878- جوزيف هنري.. عالم فيزياء أمريكي.

1938- شارل إدوار غيوم.. عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1920.