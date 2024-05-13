13 أيار 1965- جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية لإقامتها علاقات مع كيان الاحتلال

دمشق-سانا
1110- القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم جوتييه، وعاثوا فيها فساداً وارتكبوا مذابح مروعة فيها.
1805- عمر مكرم يقود حراكاً شعبياً ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا وينجح بإقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا والياً على مصر.
1809- الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.
1943- القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمراً بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.
1965- جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية بعد إقامتها علاقات دبلوماسية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
2004- انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند.
2011- الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل ويعين نائبه ديفيد هيل خلفاً مؤقتاً له.
مواليد هذا اليوم:
1730- ماركيز روكنغهام رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1857- رونالد روس.. طبيب إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.
1979- الأمير كارل فيليب دوق فارملاند وابن ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.
وفيات هذا اليوم:
1878- جوزيف هنري.. عالم فيزياء أمريكي.
1938- شارل إدوار غيوم.. عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1920.